Zmarł wybitny reżyser i scenarzysta Ryszard Bugajski





Foto: Rafał Guz/PAP Ryszard Bugajski nie żyje

Nie żyje reżyser, scenarzysta i pisarz Ryszard Bugajski, twórca takich filmów jak "Przesłuchanie", "Generał Nil", "Układ zamknięty" oraz "Zaćma". Artysta zmarł w wieku 76 lat w Warszawie.

O śmierci reżysera poinformowała w sobotę jego żona, aktorka Maria Mamona. Ryszard Bugajski zmarł w piątek wieczorem w Warszawie po długiej chorobie. Miał 76 lat.

Wybitny reżyser i scenarzysta

Bugajski o "Układzie zamkniętym": Najciekawsze to, dlaczego wolny człowiek wybiera zło - Łatwo jest... czytaj dalej » Ryszard Bugajski (urodzony 27 kwietnia 1943 r. w Warszawie) był absolwentem Wydziału Reżyserii łódzkiej Filmówki. Do jego najważniejszych filmów należy m.in. "Przesłuchanie" (1982 r.) z Krystyną Jandą i Adamem Ferencym w rolach głównych. Rozgrywająca się w pierwszej połowie lat 50. historia młodej kobiety, która zostaje aresztowana i osadzona w więzieniu, to studium człowieka postawionego w obliczu tyranii stalinizmu.

Obraz został określony przez władze komunistyczne jako "najbardziej antykomunistyczny film w historii PRL". Na premierę musiał czekać siedem lat. Film stał się wydarzeniem Międzynarodowego Festiwalu w Cannes w 1990 r., na którym Krystyna Janda została uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki.

Ryszard Bugajski jest także twórcą m.in. "Generała Nila" (2009 r.), "Układu zamkniętego" (2013 r.) i "Zaćmy" (2016 r.). Realizował również filmy dokumentalne (np. "Urban tak i nie" z 1997 r.), spektakle telewizyjne (np. "Okruchy czułości" z 2000 r., "Śmierć rotmistrza Pileckiego" z 2006 r.) i seriale (np. "Samo życie").

Na swoim koncie ma także m.in. powieści "Przyznaję się do winy" (1985 r.) oraz "Sól i pieprz" (2000 r.), która stanowi kontynuację historii bohaterów filmu "Przesłuchanie".