"Brutalna polaryzacja sceny politycznej. Prowadzi PiS 2:1





Foto: tvn24 Ryszard Bugaj i Waldemar Paruch w "Kropce nad i" o wystąpieniu Leszka Jażdżewskiego i Donalda Tuska

- Posuwa się do przodu taka brutalna polaryzacja sceny politycznej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Obydwie partie do tego zmierzają, ale prowadzi Prawo i Sprawiedliwość 2:1 - ocenił w "Kropce nad i" ekonomista z Polskiej Akademii Nauk, prof. Ryszard Bugaj. - Mamy dzisiaj dwie kampanie wyborcze, które w Polsce się toczą: jedna - partii opozycyjnych tworzących Koalicję Europejską jest zbudowana w zasadniczej większości tylko i wyłącznie na emocjach - ocenił z kolei prof. Waldemar Paruch, politolog, doradca premiera i szef Centrum Analiz Strategicznych.

Redaktor naczelny pisma "Liberté" Leszek Jażdżewski, występując 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim przed szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, mówił między innymi, że "Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi wciąż skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu".

Paruch o wystąpieniu Jażdżewskiego: dość skandaliczne

O sytuacji wokół wystąpień Jażdżewskiego i Tuska dyskutowali w "Kropce nad i" ekonomista, prof. Ryszard Bugaj i prof. Waldemar Paruch, politolog, doradca premiera i szef Centrum Analiz Strategicznych.

"Nie ma przypadku" vs "organizator wyszedł z roli". Echa antykościelnych słów sprzed wykładu Tuska Tego nie da się... czytaj dalej » - Niekoniecznie powiedziałbym, że to był wykład, bo żadnego kryterium wykładu wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej nie spełniało- ocenił wystąpienie Tuska.

- To było po prostu wystąpienie do zgromadzonego audytorium, gdzie przewodniczący Rady Europejskiej przedstawił dość istotny program polityczny - dodał.

O wystąpieniu Leszka Jażdżewskiego stwierdził, że było to "dość skandaliczne wystąpienie, jeśli chodzi o treści, które zostały tam powiedziane". - Był to koszmarny atak i na Kościół, i na religię, i na wiernych tego Kościoła - stwierdził politolog.

Jak stwierdził Paruch, "to jest element kampanii". - Nie wiem, czy te treści powinny być przedmiotem rywalizacji politycznej w wyborach europejskich - dodał szef Centrum Analiz Strategicznych.

Bugaj: wyraził to w słowach tak ostrych, w jakich tylko sobie to można wyobrazić

Prof. Ryszard Bugaj, komentując słowa redaktora naczelnego "Liberté" zauważył, że Jażdżewski mówił o problemach, które występują w Kościele, ale "on uogólnił". - Wyraził to w słowach tak ostrych, w jakich tylko sobie to można wyobrazić - ocenił.

Dodał, że tym wystąpieniem Jażdżewski "jakoś tam podważył ton wystąpienia Donalda Tuska, które było koncyliacyjne". - Nie bardzo rozumiem, dlaczego Donald Tusk się do tego nie zdystansował, tak jak zdystansowali się do tego i rektor (Uniwersytetu Warszawskiego - red.), i PSL, i Platforma Obywatelska - dziwił się.

Tusk o zatrzymaniu za Matkę Boską z tęczową aureolą: nie mieści mi się to w głowie Europa będzie... czytaj dalej » - To, co jest istotne, to jest właśnie ta różnica między afirmacją, której dzisiaj dokonał Donald Tusk, a dystansem, który zaznaczyli jego przyjaciele polityczni - ocenił ekonomista, nawiązując do wtorkowego przemówienia Tuska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie szef RE mówił, że "w wielu miejscach w Europie jest rzeczą naturalną, że ludzie wymieniają się kontrowersyjnymi poglądami".

Bugaj: brutalna polaryzacja sceny politycznej

Bugaj stwierdził również, że "posuwa się do przodu taka brutalna polaryzacja sceny politycznej ze wszystkimi tego konsekwencjami". - Obydwie partie do tego zmierzają, ale prowadzi Prawo i Sprawiedliwość 2:1 - ocenił. Z tą konkluzją nie zgodził się prof. Paruch. - Natomiast barbaryzacja kampanii wyborczej jest zawsze niebezpieczna - mówił.

Paruch stwierdził za to, że "mamy dzisiaj dwie kampanie wyborcze, które w Polsce się toczą: jedna - partii opozycyjnych tworzących Koalicję Europejską jest zbudowana w zasadniczej większości, tylko i wyłącznie na emocjach".

- Jeżeli się buduje kampanię wyborczą na bardzo mocnych emocjach, to się te emocje eskaluje. I to jest bardzo niebezpieczne - dodał.