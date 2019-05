Szczupaki, ognisko i kiełbasa, czyli wycieczka Brudzińskiego i Kaczyńskiego

"Po ciężkim tygodniu nic tak nie smakuje jak niedzielna kiełbasa z ogniska na Pomorzu Zachodnim" - napisał w mediach społecznościowych Joachim Brudziński. Minister spraw wewnętrznych i administracji, prezes PiS Jarosław Kaczyński i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości odpoczywali w weekend na łonie natury. Szef MSWiA pochwali się zdjęciami z tego wypoczynku.

Jarosław Kaczyński w niedzielę w Szczecinie wziął udział w regionalnej konwencji PiS. Po wypełnieniu kampanijnych obowiązków wybrał się z Joachimem Brudzińskim na wycieczkę. Minister spraw wewnętrznych i administracji zamieścił w internecie relację z tej pozakampanijnej aktywności polityków.

"Niedzielna kiełbasa z ogniska"

"Po udanej konwencji PiS w Szczecinie z Jarosławem Kaczyńskim kończymy wizytę Prezesa PiS nad jednym z pięknych jezior" - napisał na Twitterze Brudziński. Wpis opatrzył zdjęciem ogniska.



Po udanej #KonwencjaPiS w Szczecinie z Jarosławem Kaczyńskim kończymy wizytę Prezesa PiS nad jednym z pięknych jezior #PomorzeZachodniepic.twitter.com/ne3roXOp9j — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) May 12, 2019

Z kolejnej fotografii można wywnioskować, kto towarzyszył szefowi Prawa i Sprawiedliwości oraz ministrowi. Obok Kaczyńskiego i Brudzińskiego przy ognisku piekli kiełbasę sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker oraz europoseł PiS Czesław Hoc.

"Po ciężkim tygodniu nic tak nie smakuje jak niedzielna kiełbasa z ogniska na Pomorzu Zachodnim" - napisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji.



Po ciężkim tygodniu nic tak nie smakuje jak niedzielna kiełbasa z ogniska na #PomorzeZachodnie ⁦@czeslawhoc⁩ ⁦@szefernaker⁩ pic.twitter.com/TEQKykMb1F — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) May 12, 2019

Była też ryba. "Jednak świeża ryba na brzozowym ogniu, w niedzielny wieczór, to jest to" - możemy przeczytać w relacji Brudzińskiego. Ten wpis minister spraw wewnętrznych i administracji opatrzył trzema zdjęciami przedstawiającymi posiłek na świeżym powietrzu.



Jednak świeża ryba na brzozowym ogniu, w niedzielny wieczór, na #PomorzeZachodnie to jest to pic.twitter.com/dHfjCDs6qk — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) May 12, 2019

Szef MSWiA zamieścił też dwie fotografie z łowienia ryb - na jednej prezes PiS trzyma szczupaka w dłoniach, na drugiej widać, że ryba wskoczyła do wody.



Dzisiejsza wizyta Jarosława Kaczyńskiego na #PomorzeZachodnie dla dwóch złowionych szczupaków, była wyjątkowo szczęśliwa pic.twitter.com/jyCeAfILtd — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) May 12, 2019

Policyjny śmigłowiec

Internauci pisali w komentarzach, że Brudziński z politykami udał się na urlop policyjnym śmigłowcem. Szef MSWiA, który w sobotę lądował helikopterem na boisku w Choszcznie, w Zachodnipomorskiem, odnosił się do tego zarzutu. "Poleciałem w sobotę do Choszczna w towarzystwie Komendanta Głównego PSP na oficjalne uroczystości PSP i OSP. Na ryby i ognisko jeżdżę prywatnym samochodem" - tłumaczył na Twitterze.

CZYTAJ WIĘCEJ: Lądowanie ministra helikopterem przerwało mecz >>>



Wielu próbuje dziś zrobić burze kłamiąc przy okazji, że na urlop i ryby wybrałem się policyjnym śmigłowcem. Poleciałem w sobotę do Choszczna w towarzystwie Komendanta Głównego PSP na oficjalne uroczystości PSP i OSP. Na ryby i ognisko jeżdżę prywatnym samochodem. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) May 12, 2019

To nie pierwsza tego rodzaju "męska" wyprawa Kaczyńskiego i Brudzińskiego. Razem obaj politycy byli między innymi na rybach nad Zalewem Szczecińskim oraz na szlakach Beskidu Sądeckiego.