"Wydaje mi się, że Polacy lubią niegrzeczne filmy"

Video: tvn24

Dziennikarka "Dzień Dobry TVN" Anna Wendzikowska rozmawiała...

10.02 | - Zaczęłam oglądać ten film i nie poznałam Jamesa Franco w tej roli. Obejrzałam pół godziny i mówię: "to gdzie jest ten James Franco, podobno gra tu główną rolę?". To jest zdecydowanie komplement - mówiła w sobotę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Anna Wendzikowska, dzieląc się wrażeniami z filmu "Disaster Artist". Komediodramat opowiada o powstaniu filmu "The Room", który został okrzyknięty najgorszym filmem w historii kina. Aktor i reżyser filmu "Disaster Artist" James Franco dostał za swoją rolę Złoty Glob. Jednak tuż po tym wyszło na jaw, że Franco jest zamieszany aferę seksualną w Hollywood. - Jego PR teraz sięgnął dnia. Producentom i dystrybutorom jest bardzo ciężko promować ten film - mówiła dziennikarka "Dzień dobry TVN", która rozmawiała z braćmi Franco - James i Dave'em.

»