Podziemny garaż. Rury spadają wprost na auta

Trzy osoby zostały ranne po tym, gdy w mieście Changshu we wschodnich Chinach rury podwieszone pod sufitem podziemnego parkingu nagle runęły na ziemię. Moment wypadku zarejestrowała kamera umieszczona w jednym z samochodów. Rury spadły na odcinku co najmniej kilkunastu metrów, zgniotły co najmniej dwa auta. Kierowcę jednego z nich udało się natychmiast wyciągnąć i wysłać do szpitala. Dwie osoby z innego samochody czekały na pomoc wiele godzin. Na szczęście nikt nie zginął. Policja i administrator budynku ustalają, dlaczego doszło do wypadku.