Statek z ponad 14 tysiącami owiec przewrócił się na bok. "Uratowaliśmy niewielką liczbę"

Video: Fakty TVN

Wysoka fala i groźny wypadek. Motorówka przewróciła się...

To miał być rutynowy turystyczny rejs łodzią po Bałtyku. Wszystko szło dobrze do momentu powrotu i wejścia do portu. Wysoka fala i zbyt duża prędkość sprawiły, że łódź motorowa przewróciła się. Na pokładzie było osiem osób, na szczęście nikomu nic się nie stało.

