Rumuni decydują, czy małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety

Foto: EPA/ROBERT GHEMENT Video: Reuters

Protest środowisk LGBT w Bukareszcie

06.10 | W Rumunii rozpoczęło się w sobotę dwudniowe referendum w sprawie poprawki do konstytucji polegającej na wprowadzeniu zapisu stwierdzającego, że małżeństwo to wyłącznie związek mężczyzny i kobiety. Obecna konstytucja Rumunii zawiera zapis stanowiący, że małżeństwo jest "związkiem małżonków". Organizacje LGBT wzywają do bojkotu głosowania.

