15-letnia Rumunka porwana i zabita. Antyrządowa demonstracja

Foto: Robert Ghement/EPA/PAP

Jak uprowadzeni powracają do normalnego życia?

7.05 | Takie historie co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną. Najpierw przeraża fakt, że tu i ówdzie znikają bez śladu dzieci. Gdy po latach odzyskują one wolność, strach budzi to, co musiało się z nimi przez ten czas dziać. Szum medialny - wbrew pozorom - nie trwa długo. Po takich przejściach najtrudniej powrócić do normalnego życia.

»