Bodnar: zakaz zadawania pytań do TSUE byłby naruszeniem zobowiązań Polski

Gdyby Trybunał Konstytucyjny zakazał polskim sądom zadawania pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, byłoby to naruszeniem zobowiązań traktatowych Polski - ocenił w środę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Zapowiedział także pismo do Trybunału Konstytucyjnego, w którym odniesie się do wniosku prokuratora generalnego w sprawie pytań do TSUE.

Zbigniew Ziobro wniósł o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych.

Mucha o Sądzie Najwyższym: niedorzeczność treści postanowienia, próba obejścia prawa Czwartkowe... czytaj dalej » Wniosek prokuratora generalnego w tej sprawie jest rozszerzeniem poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia tego roku. Wówczas Ziobro skierował do TK wniosek dotyczący przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy 2 sierpnia zadał pięć pytań prejudycjalnych do TSUE i wydał postanowienie o zawieszeniu niektórych zapisów nowej ustawy o SN.

ZOBACZ PYTANIA, JAKIE ZADAŁ SĄD NAJWYŻSZY

Kancelaria Prezydenta oświadczyła wówczas, że działanie SN, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta, ani jakiegokolwiek innego organu.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zaznaczył w sierpniu, że "postanowienie SN zostało wydane bez podstawy prawnej, a w polskim systemie prawnym nie ma żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy". Także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówił wtedy, że "żaden organ nie ma prawa absolutnie do tego, żeby zawiesić ustawę, zawiesić jakikolwiek przepis".

"Tak rozumiana rola prokuratora generalnego, może oznaczać ingerencję władzy"

Adam Bodnar 27 września zgłosił swój udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym prowadzonym z wniosku Ziobry, 16 października skierował z kolei do TK pismo, w którym przedstawił swoje stanowisko wobec sierpniowego wniosku Ziobry. Zawnioskował w nim, aby TK umorzył sprawę z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

"Kompetencja każdego sądu państwa członkowskiego do pytania prejudycjalnego, nie może być wyłączona lub ograniczona przez jakiekolwiek organy czy procedury krajowe" - zaznaczył w swoim stanowisku RPO. Jak napisał, "próba powstrzymania sądów krajowych od zwracania się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE, zawsze spotykała się z bardzo negatywną reakcją TSUE".

Ziobro pyta Trybunał Konstytucyjny o przepis unijnego traktatu. "Krok w stronę polexitu" Prokurator... czytaj dalej » "Jeżeli złożenie wniosku przez prokuratora generalnego doprowadzi do wydania wyroku przez TK, który ma powstrzymać w przyszłości sądy krajowe od zwracania się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi w podobnych sprawach, wówczas Polska naruszy zobowiązania wynikające m.in. z Traktatu akcesyjnego" - ocenił.

Jak podkreślił Bodnar, "prokurator generalny kwestionuje konstytucyjność art. 267 Traktatu i przedmiotem kontroli ze strony TK czyni jeden z najdonioślejszych przepisów tego Traktatu".

"Prokurator generalny swoim wnioskiem, a TK ewentualnym orzeczeniem, w którym przychyliłby się do wniosku, mogą doprowadzić do sytuacji, w której odebrane zostałoby sądom powszechnym oraz SN prawo do stosowania przepisów w konkretnych sprawach, w ramach własnych kompetencji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa" - zaznaczył RPO.

Ocenił, że "tak rozumiana rola prokuratora generalnego, interweniującego w TK, może oznaczać ingerencję władzy wykonawczej w niezależność sądownictwa i być sprzeczna z trójpodziałem władzy".

Bodnar zaznaczył, że jego stanowisko przekazane do TK 16 października nie odnosiło się jednak do rozszerzenia wniosku Ziobry datowanego na 4 października. Rzecznik poinformował, że rozszerzenie tego wniosku do Biura RPO wpłynęło właśnie 16 października. W związku z tym - jak napisano w środowym komunikacie Rzecznika - "RPO odniesie się do niego w oddzielnym piśmie do TK".

Pytania Sądu Najwyższego

W sobotę 29 września rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz poinformował, że "oddział ZUS w Jaśle wycofał zażalenie z 13 kwietnia 2018 r. na wyrok Sądu Apelacyjnego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wydany 23 marca 2018 r.". To właśnie na kanwie tej sprawy Sąd Najwyższy na początku sierpnia wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań prejudycjalnych.

16 października SN uznał cofnięcie przez oddział ZUS w Jaśle zażalenia za "niedopuszczalne".

Żurek: Ziobro jak dziecko z zapałkami w stodole pełnej siana Jeśli państwo... czytaj dalej » Wcześniej, 3 października SN wystosował do TSUE cztery pytania prejudycjalne - tożsame z pytaniami przedstawionymi przez skład siedmiu sędziów SN postanowieniem z 2 sierpnia. SN wniósł równocześnie o zastosowanie trybu przyspieszonego oraz o połączenie niniejszej sprawy do wspólnego rozpoznania ze sprawą zawisłą przed TSUE na skutek pytań prejudycjalnych przedstawionych 2 sierpnia.

Do TSUE trafiły w ostatnich tygodniach także inne pytania prejudycjalne wystosowane we wrześniu przez SN - dotyczące nowej Izby Dyscyplinarnej SN oraz niezależności sędziów SN. Pytania do TSUE ws. niezawisłości sędziowskiej w kontekście wprowadzanych w Polsce zmian oraz gwarancji niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów zadały również w ostatnim czasie - Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.