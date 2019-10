Bodnar nie przyjmie nagrody. W tle doniesienia o nazistowskiej przeszłości ojca jej fundatora

Video: tvn24

Bodnar: przekazywanie danych osobowych jest dymiącym...

22.08 | Dochodzi do ujawnienia danych osobowych i sięgania po argumenty z życia prywatnego. To przekroczenie wszystkich możliwych granic - podkreślał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, odnosząc się do zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów, koordynowanej przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. - To są rzeczy, które ocierają się o odpowiedzialność karną - dodał.

