Sprawa pytań polskich sądów przed TSUE. "Rozstrzygnięcie będzie orzeczeniem precedensowym"

Zadał pytanie prejudycjalne, musi się tłumaczyć. "To próba...

31.12. | Sędzia z Gorzowa Wielkopolskiego zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o praworządność w Polsce. I teraz musi się tłumaczyć. Właśnie trafiło do niego pismo od zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, który wezwał go do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących jego pytania wysłanego do Luksemburga.

