May dziękuje Trumpowi za "bardzo stanowczą odpowiedź"





W reakcji na otrucie Siergieja Skripala wiele państw zdecydowało się wydalić rosyjskich dyplomatów

Brytyjska premier Theresa May rozmawiała w środę telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i wyraziła zadowolenie z powodu amerykańskiej decyzji o wydaleniu 60 rosyjskich dyplomatów w ramach retorsji po próbie zabójstwa Siergieja Skripala - podało Downing Street.

W przekazanym mediom oświadczeniu poinformowano, że szefowa rządu zaznaczyła, że decyzja amerykańskich władz była "bardzo stanowczą odpowiedzią" na "niebezpieczne i bezczelne zachowanie Rosji".

Szef Pentagonu chwali NATO za reakcję po otruciu Skripala Sekretarz obrony... czytaj dalej » W trakcie rozmowy May przyjęła również z zadowoleniem decyzję o tym, że Unia Europejska - której Wielka Brytania pozostaje członkiem do marca 2019 roku - będzie tymczasowo wyłączona z nowych amerykańskich ceł na stal i aluminium.

Jednocześnie zaznaczono, iż brytyjska premier podkreśliła, że "cieszy się na konstruktywne rozmowy pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi, aby to wyłączenie było stałe".



Liderzy obu państw poruszyli także temat nowej amerykańskiej ustawy dotyczącej wymiany danych CLOUD, która wzmocni międzynarodową współpracę przy śledztwach terrorystycznych i innych przestępstwach na terenie Wielkiej Brytanii.

Dyrektor wywiadu zagranicznego Rosji: wśród wydalonych dyplomatów są nasi oficerowie Dyrektor wywiadu... czytaj dalej » Łącznie 27 krajów, w tym USA, 18 państw Unii Europejskiej, a także między innymi Ukraina, Kanada i Australia, ogłosiło od poniedziałku wydalenie 122 rosyjskich dyplomatów w reakcji na próbę otrucia w Salisbury byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala.



Wcześniej, 20 marca, Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów. Łącznie działania te obejmują 145 Rosjan.

Do tego należy dodać cofnięcie akredytacji siedmiu dyplomatów z rosyjskiego przedstawicielstwa przy NATO w Brukseli, co ogłoszono we wtorek. Na decyzję Londynu Moskwa odpowiedziała wydaleniem takiej samej liczby Brytyjczyków.