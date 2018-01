Erdogan: zrobiliśmy wszystko, by zapobiec ofiarom cywilnym w Afrinie





»

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan we wtorkowej rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem zapewnił, że Ankara podjęła wszelkie środki, by zapobiec ofiarom wśród ludności cywilnej podczas zbrojnej operacji w Afrinie w północnej Syrii.

Erdogan i Macron uzgodnili, że pozostaną w ścisłym kontakcie w sprawie tureckiej operacji w tej kurdyjskiej enklawie - dodały źródła.



Podczas rozmowy Macron wyraził zaniepokojenie w związku z ofensywą w Afrinie i pogarszającymi się warunkami humanitarnymi w Syrii.

Środowa rozmowa z Trumpem

We wtorek szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu ujawnił, że powiedział sekretarzowi stanu USA Rexowi Tillersonowi, że wsparcie udzielane przez USA kurdyjskim Ludowym Jednostkom Samoobrony (YPG) musi się zakończyć, by sojusznicy NATO mogli współpracować w Syrii.



W środę Erdogan będzie telefonicznie rozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem o wspieraniu przez Waszyngton YPG - poinformował szef tureckiego MSZ.



Siły tureckie wraz z popierającymi Ankarę syryjskimi rebeliantami od soboty prowadzą ofensywę przeciwko kurdyjskiej milicji. Celem Ankary jest wypędzenie funkcjonariuszy Ludowych Jednostek Samoobrony z okolic Afrinu przy granicy z Turcją. Ankara argumentuje, że operacja, której nadano kryptonim "Gałązka oliwna" ma na celu ochronę granic Turcji, "zneutralizowanie" kurdyjskich bojowników w Afrinie i uwolnienie tamtejszej ludności od "ucisku i opresji".

18 ofiar operacji

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), których trzon stanowią bojownicy YPG, były dotychczas głównym sojusznikiem koalicji pod wodzą USA w wojnie z dżihadystami z Państwa Islamskiego (IS) w Syrii. SDF kontrolują blisko 25 proc. syryjskiego terytorium wzdłuż granic z Turcją i Irakiem. Kurdowie starają się skonsolidować i wzmocnić swe zdobycze terytorialne w północnej Syrii.



W poniedziałek rzecznik SDF poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych tureckiej ofensywy wzrosła do 18. Zabici to cywile.