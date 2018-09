Jaki o "żałosnych krytykach": próbują wmówić, że chcę budować w rezerwatach przyrody

Albo naprzeciwko rezerwatu przyrody będzie nowa, ekologiczna, zielona dzielnica, którą ja chcę budować, albo będą tam betonowe pustynie - stwierdził w internetowej dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy bronił swojej propozycji utworzenia w Warszawie 19. dzielnicy i tłumaczył, kogo miał na myśli, mówiąc o "żałosnych krytykach" jego samorządowych pomysłów.

Patryk Jaki przyznał, że wiedział, że nazwa "19. Dzielnica" to nazwa komercyjna. - Ustrój Warszawy jest tak skonstruowany, że jest 18 dzielnic. Czyli jeżeli chcemy tworzyć kolejną dzielnicę i chcemy to robić w sposób poważny, to musi być 19. w kolei. Dlatego ten zarzut jest śmieszny - wyjaśnił.

Na pytanie, czy wiedział również, że część terenów, na których widziałby nową dzielnicę, należy do prywatnych inwestorów, stwierdził: - Zależy, jak rozumieć "należeć do prywatnych inwestorów". Bo większość terenów, które ja przewidziałem na rozbudowę wzdłuż tej dzielnicy, to są tereny, które należą albo do Skarbu Państwa, albo do samorządu, i są dzierżawione - podkreślił Jaki. "Ziemia, ziemia do Patryka Jakiego!". Aktywiści krytycznie o 19. dzielnicy - Patryku Jaki,... czytaj dalej »

Dzielnica, albo "betonowe pustynie"

Jaki przyznał jednak, że mniejsza część terenów pod zapowiadaną przez niego nową dzielnicę Warszawy należy do prywatnych inwestorów, którzy rozpoczęli już na nich budowę osiedli. - Na świecie robi się tak, że samorząd nie jest inwestorem, tylko samorząd ustala zasady, na których prywatny inwestor może cokolwiek budować - podkreślił.

- Jeżeli my nie wprowadzimy zasad dotyczących budowy nowych osiedli, a na takich zasadach mi zależy, to wtedy inwestorzy będą dalej budować, ale według starych zasad, nie takich, jak my chcemy, czyli ekologicznych, zielonych, ale betonowo-szklane płyty - zaznaczył, dodając, że na tym polega "różnica pomiędzy interwencją i brakiem interwencji samorządu".

Kandydat na prezydenta Warszawy zaprzeczył również, jakoby wszystkich, którzy wyrażają wątpliwości wobec jego propozycji nowej dzielnicy, nazywał mianem "żałosnych krytyków". - Jest ono precyzyjnie skierowane do ludzi, którzy próbują mi wmówić, że chcę inwestować w rezerwatach przyrody, mimo że precyzyjnie opisałem, że tak nie jest - podkreślił.

Jaki zaznaczył, że nie chce "ruszać" terenów klasyfikowanych jako Natura 2000. - Tylko tam, gdzie to jest możliwe, albo tam, gdzie było takie przeznaczenie właśnie po to, by te rezerwaty przyrody lepiej komponowały się z częścią przyszłej dzielnicy - powiedział. Jego zdaniem wybór brzmi "albo naprzeciwko rezerwatu przyrody będzie nowa, ekologiczna, zielona dzielnica z niskoemisyjnym transportem, z autonomicznymi budynkami, którą ja chcę budować, albo naprzeciwko rezerwatu przyrody będą betonowe pustynie".