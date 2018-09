Schetyna: mówienie z dziwnym uśmiechem o "Fort Trump" kompromituje prezydenta

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu była wyproszona i wymodlona przez Kancelarię Prezydenta, bardzo długo oczekiwana, a sam fakt, że do niej dochodzi, nie jest niczym wyjątkowym - ocenił Grzegorz Schetyna. Lider PO i były minister spraw zagranicznych w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 komentował spotkanie prezydentów Polski i USA, a także trwającą kampanię przed wyborami samorządowymi w Polsce.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ocenił w czwartek w TVN24, że podczas ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych "niewiele było" osiągnięć.

- [Podpisana - przyp. red.] deklaracja bardzo zbliżona do tej, którą w 2008 roku Radosław Sikorski podpisywał z [ówczesną sekretarz stanu USA - red.] Condoleezzą Rice - ocenił odnosząc się do podpisanej przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa polsko-amerykańskiej deklaracji zatytułowanej "Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne". Prezydent Duda proponuje "Fort Trump". Jest odpowiedź z Pentagonu Polska nie jest... czytaj dalej »

Zdjęcie "podsumowaniem wizyty"

Jak zaznaczył Schetyna, "ta wizyta była wyproszona i wymodlona przez Kancelarię Prezydenta, długo bardzo oczekiwana", a sam fakt, że do niej dochodzi, "nie jest niczym wyjątkowym". Negatywnie odniósł się również do przebiegu rozmów na temat zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce, stwierdzając, że "rozmowa na temat baz amerykańskich w Polsce [była - red.] absolutnie biznesowa, transakcyjna".

Szef PO skomentował także fotografię prezydentów Polski i USA podpisujących wspólną deklarację, na którym Donald Trump siedzi przy swoim biurku, a Andrzej Duda stoi obok. Jego zdaniem jest ona "podsumowaniem całej wizyty". - Ambasada nie dopilnowała podstawowej, elementarnej rzeczy - stwierdził.



Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018

- W takiej sytuacji, jeżeli przygotowuje się wizytę, bardzo ważną, to wiadomo, że jeżeli będzie podpisywany dokument, to trzeba zadbać o to - podkreślił.

"Prezydent mojego kraju z dziwnym uśmiechem"

Schetyna zaznaczył, że gdyby był obecnie szefem polskiego MSZ, na pewno nie tłumaczyłby tego zdjęcia tak, jak obecny szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. - Że to jest wielki zaszczyt, że można podejść do biurka - stwierdził, nawiązując do słów ministra, który powiedział, że "to jest pewien zaszczyt - dopuszczenie do biurka, przy którym pracuje przywódca innego państwa".

- Ta wypowiedź naprawdę go kompromituje, nie może tak mówić szef dyplomacji tłumacząc ewidentną wpadkę protokolarną ze strony polskiego MSZ - ocenił przewodniczący PO.

Podsumowując swoją ocenę wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, dodał: - Nie chciałbym, żeby prezydent mojego kraju z dziwnym uśmiechem, tak powiem najdelikatniej jak mogę, mówił o "Fort Trump" i tworzył z tego swoją polityczną strategię. To kompromituje nie tylko jego, ale nas wszystkich - podkreślił gość "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.