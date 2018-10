"Już nie chcę być Mojżeszem. Raz to zrobiłem i wystarczy"

Foto: tvn24 Video: tvn24

"To nie jest samorząd partyjny"

14.10 | - Jeżeli mówicie o tym, że polski samorząd będzie skazany politycznie na to, czy na ławce rezerwowych będzie siedziała gmina Wołomin, Otwock, czy inna, dlatego, że tam nie rządzi PiS, to jest dopiero doprowadzenie do tego, że łamiecie prawo wyborcze - powiedział w "Kawie na ławę" TVN24 Krzysztof Gawkowski z SLD. Politycy dyskutowali między innymi o zapowiedzi kandydata Patryka Jakiego na wiceprezydenta stolicy, Piotra Guziała. Stwierdził on, że jeżeli w Warszawie wygra Rafał Trzaskowski, to stolica na lata będzie odcięta od funduszy na inwestycje z budżetu państwa.

»