Video: tvn24

"Kaczyński z Macierewiczem ma swoje poważne rachunki"

08.01 | Jarosław Kaczyński ma swoje poważne rachunki z Antonim Macierewiczem. (...) Nie zostanie mu wybaczona i puszczona w niepamięć sprawa Misiewicza - powiedział w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 były marszałek Sejmu Ludwik Dorn. - Na teraz to on się utrzyma, ale czy za trzy miesiące nadal będzie ministrem, to nie wiem - dodał, komentując zapowiedzianą na wtorek rekonstrukcję rządu. W drugiej części programu gościem był prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

