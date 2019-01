Nowacka proponuje rozdział Kościoła od państwa. Politycy komentują

To kwestie do dyskusji, jak ma wyglądać rozdział Kościoła od państwa, jak ma być finansowany Kościół - komentował przewodniczący klubu PO-KO Sławomir Neumann, odnosząc się do inicjatywy ogłoszonej w niedzielę przez liderkę Inicjatywy Polskiej Barbarę Nowacką. - Nowoczesna będzie współpracować z każdym w zakresie rozdzielenia Kościoła od państwa - zapowiedziała z kolei szefowa tej partii Katarzyna Lubnauer.

- Barbara Nowacka przedstawiła projekt, który będziemy dyskutować w ramach Koalicji Obywatelskiej, ale potem też pewnie w szerszej koalicji. Jest to pewne spojrzenie na problem, który jest. Czy nie za daleko idące, to kwestia dyskusji - ocenił Neumann.

Pola do dyskusji

"Nie ma powodu, dla którego powinniśmy płacić za lekcje wiary" - Nie ma żadnego... czytaj dalej » Jego zdaniem "spojrzenie na przywrócenie rozdziału Kościoła od państwa, które zawarte jest w konstytucji i w konkordacie, jest dzisiaj trochę zaburzone przez działania niektórych hierarchów i części Kościoła".

Jak ocenił, aktywność polityczna Kościoła jest dziś wyjątkowo duża i wiele osób nie chce tego akceptować.

Pytany czy posłowie Platformy Obywatelskiej poparliby projekt, gdyby trafił on do Sejmu, odpowiedział, że to zależy od dyskusji i efektu końcowego prac. - To są kwestie do dyskusji, jak ma wyglądać ten rozdział Kościoła od państwa, jak ma być finansowany Kościół - zaznaczył. - My chcieliśmy likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym, tak jest na przykład w Niemczech - przypomniał polityk PO.

- Jest ileś pól do dyskusji, do ustalenia kompromisowego wariantu na koniec - dodał Neuman.

"Każdy sojusznik mile widziany"

Szefowa Nowoczesnej przypomniała, że kwestia niefinansowania lekcji religii z budżetu państwa od początku jest zapisana w programie jej partii.

- Cieszy mnie każdy nowy sojusznik, jeśli chodzi o kwestię rozdziału Kościoła od państwa i na pewno w tej sprawie będziemy współpracować z Inicjatywą Polską i z Barbarą Nowacką. Obecnie jesteśmy jedynym klubem poselskim w Sejmie, który jest wyraźnie za rozdziałem Kościoła i państwa - zaznaczyła Lubnauer.

Inicjatywa Polska chce rozdziału Kościoła od państwa. Ma projekt ustawy Inicjatywa Polska... czytaj dalej » - Każda pomoc, każdy sojusznik w tej sprawie jest mile widziany. Możemy różnić się co do szczegółów, ale popieramy ten kierunek, od zawsze jest w naszym programie - podkreśliła.

Liderka Nowoczesnej przypomniała też, że jest jednym z inicjatorów obywatelskiego projektu "Świecka Szkoła", który - jak podkreśliła - już od trzech lat leży w sejmowej zamrażarce. - Kwestia niefinansowania lekcji religii w szkołach od początku jest w programie Nowoczesnej - przypomniała. Podała też, że jej partia przygotowała też aktualizację tego projektu w związku z między innymi likwidacją gimnazjów.



- W najbliższym tygodniu projekt ten najprawdopodobniej zostanie złożony w Sejmie, ogłosiliśmy to już jesienią w czasie kampanii samorządowej - zapowiedziała.

Chcą radykalnych zmian

Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka poinformowała w niedzielę o propozycji, która - jak mówiła - "jest pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa". Jak przekazała, jej ugrupowanie przygotowało projekt ustawy w tej sprawie.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>

Adam Ostaszewski z Inicjatywy Polskiej, który jest współautorem propozycji, wyjaśnił, że projekt zakłada między innymi zniesienie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa i wprowadzenie finansowania przez związki wyznaniowe i Kościoły, które "chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole" oraz wpisanie religii na listę zajęć dodatkowych. Ponadto Inicjatywa Polska chce, by księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, domaga się też likwidacji Funduszu Kościelnego oraz opowiada się za likwidacją wszystkich komisji rządowo-kościelnych.

Do 20 lutego zbierane będą podpisy pod petycją w sprawie proponowanego projektu ustawy, która zostanie złożona w Sejmie. Jeśli sejmowa komisja do spraw petycji nie rozpatrzy wniosku Inicjatywy Polskiej, to - jak zapowiada Nowacka - "ruszy projekt obywatelski".

Nowacka zaprosiła również wszystkie partie i organizacje do współpracy. Podkreśliła, że inicjatywę wspiera już między innymi Komitet Obrony Demokracji.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nowacka o rozdziale Kościoła od państwa i religii w szkole