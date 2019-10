"Kaczyński ma w tej chwili o wiele poważniejsze problemy niż sprawa Banasia"

Po bardzo dobrym wyniku wyborczym Porozumienia i Solidarnej Polski może się okazać, że rządzenie przez Zjednoczoną Prawicę nie będzie takie łatwe, proste i oczywiste, jak było do tej pory - stwierdziła w "Faktach po Faktach" Katarzyna Kasia, filozofka z "Kultury Liberalnej". Również Róża Rzeplińska ze Stowarzyszenia 61 wskazywała, że kluczową kwestią w obozie władzy są teraz warunki stawiane Prawu i Sprawiedliwości przez koalicjantów.

Zjednoczona Prawica, startująca pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, wygrała wybory parlamentarne, uzyskując w Sejmie 235 mandatów, z czego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina zdobyły po 18 mandatów. W związku z tym pozycja tych dwóch liderów w strukturach władzy może się wzmocnić.

"Prezes Jarosław Kaczyński ma w tej chwili o wiele poważniejsze problemy"

"Rozmawiamy nie z mediami, tylko ze sobą". Ziobro o nowym rządzie Ambicje osobiste... czytaj dalej » Katarzyna Kasia, filozofka z "Kultury Liberalnej", mówiła w "Faktach po Faktach", że "zastanawia się, czy Marian Banaś nadal jest czymś, co mogłoby spędzać sen z powiek prezesa Kaczyńskiego". - Prezes Jarosław Kaczyński ma w tej chwili o wiele poważniejsze problemy - oceniła.

- Tuż po wyborach patrzyliśmy z niepokojem na wszystkie koalicje. Wydawało się, że mogą się rozejść - z jednej strony Koalicja Obywatelska, z drugiej ta lewicowa. Mówiono przy tym, że na prawicy mamy spokój, bo jest mocne przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem okazuje się, że w tym momencie wcale ta koalicja prawicowa nie jest taka oczywista - stwierdziła Kasia.

W jej ocenie "to, że Zjednoczona Prawica mówiła jednym głosem w poprzedniej kadencji, wynikało przede wszystkim z tego, jak dominującą pozycję miało tam Prawo i Sprawiedliwość". - W tej chwili, po tym. jak bardzo dobry wynik wyborczy osiągnęło i Porozumienie, i partia Zbigniewa Ziobry, może się okazać, że to nie będzie takie łatwe, proste i oczywiste jak było do tej pory - stwierdziła filozofka.

"Marian Banaś jest w tej chwili takim zwornikiem systemu w Polsce"

Róża Rzeplińska ze Stowarzyszenia 61 również podkreśliła, że "teraz chodzi o to, w jaki sposób prezes Kaczyński będzie ustawiał rząd, jak będzie mogło wyglądać rządzenie w najbliższym czasie i też jakie warunki stawiają koalicjanci".



Jej zdaniem "Marian Banaś jest w tej chwili zwornikiem systemu w Polsce". - Pytanie jest takie, czy ta sprawa będzie tak prowadzona, żeby jednak doszło do zmiany konstytucji, żeby go odwołać, czy też będzie sformułowany inny sposób (…), na przykład powołania wiceprezesów NIK, którzy go zmuszą, żeby inaczej wyglądała praca w NIK-u - powiedziała Rzeplińska.