Prezydent Iranu Hasan Rowhani broni Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który dzień wcześniej został uznany przez władze USA za organizację terrorystyczną. Rowhani oświadczył, że administracja Donalda Trumpa popełniła błąd.

Strażnicy Rewolucji Islamskiej na czarnej liście Waszyngtonu. Szybka reakcja Iranu Stany Zjednoczone... czytaj dalej » - Strażnicy poświęcają swoje życia, aby chronić nasz naród, naszą rewolucję. Dziś Ameryka ma im to za złe i umieszcza Strażników na czarnej liście - powiedział Rowhani w przemówieniu telewizyjnym.

W poniedziałek Stany Zjednoczone uznały Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej - jedną z dwóch, obok regularnej armii, gałęzi sił zbrojnych Iranu - za organizację terrorystyczną. To pierwszy przypadek wpisania przez USA sił zbrojnych innego państwa na listę ugrupowań terrorystycznych.

W odpowiedzi Iran uznał Centralne Dowództwo USA (CENTCOM), które odpowiada za region Bliskiego Wschodu, za organizację terrorystyczną, a same Stany Zjednoczone - za państwo wspierające terroryzm.

Rowhani uważa, że decyzja Trumpa jest błędem. - Ten błąd zjednoczy Irańczyków, a Gwardia będzie jeszcze bardziej popularna w Iranie. Ameryka używa terrorystów jako sposobu działania w regionie, podczas gdy Strażnicy walczą z nimi w Iraku i Syrii - dodał irański prezydent, zapowiadając, że jeśli USA nadal będą naciskać na Iran, ten kraj wznowi prace nad programem jądrowym.

Źródło: EPA/ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY NEWS AGENCY/PAP Dzień po decyzji USA wielu irańskich parlamentarzystów pojawiło się na posiedzeniu w mundurach Strażników Rewolucji

40 lat wrogości

Stosunki między obydwoma państwami pogorszyły się w maju 2018 roku, gdy Trump wypowiedział umowę nuklearną z 2015 roku między Iranem a sześcioma światowymi mocarstwami, a później przywrócił sankcje gospodarcze. Iran zagroził wyjściem z porozumienia, jeśli jego pozostałe strony nie zdołają chronić irańskich interesów.

Chamenei wzywa władze Iraku: zażądajcie od USA wycofania ich wojsk Najwyższy irański... czytaj dalej » Dowódcy Korpusu niejednokrotnie przypominali w przeszłości, że amerykańskie bazy oraz lotniskowce na Bliskim Wschodzie znajdują się w zasięgu irańskich pocisków. Iran groził też zamknięciem cieśniny Ormuz, jeśli Stany Zjednoczone spróbują zdławić embargiem naftowym irańską gospodarkę.



Utworzony w 1979 roku Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jest jedną z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, obok Armii Islamskiej Republiki Iranu. Ma równoległe do niej struktury - siły lądowe, lotnictwo, marynarkę wojenną i siły specjalne. Podczas gdy armia odpowiada za bezpieczeństwo granic i porządek wewnętrzny, Korpus odpowiedzialny jest za obronę rewolucji islamskiej, przez co uważany jest za bardziej wpływową i elitarną gałąź sił zbrojnych. Do jego zadań należy zwalczanie ruchów niechętnych islamskiemu ustrojowi kraju oraz wspieranie proirańskich organizacji zbrojnych poza granicami Iranu.



Korpus udziela wsparcia m.in. palestyńskiemu Hamasowi i libańskiemu Hezbollahowi, a także zaangażowany jest militarnie w wojnę domową w Syrii, walcząc po stronie wojsk prezydenta tego kraju Baszara el-Asada. Ma znaczące wpływy w polityce wewnętrznej Iranu oraz w jego gospodarce.

Źródło: PAP/Reuters System władzy w Iranie