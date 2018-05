Na jednym kole przed maską samochodu. "Nawet nie spojrzał w moim kierunku"

Foto: Pan Daniel / Kontakt 24 Video: tvn24

Coraz więcej kolizji rowerzystów

04.05 | Policja ze stolicy po raz drugi w tym roku dostała sygnał o poważnym wypadku cyklistów na ścieżce dla rowerów. Do podobnych kolizji doszło w tym roku też w innych miastach. Jeszcze kilka lat temu to były wyjątkowe sytuacje. Obecnie zderzenia rowerzysty z rowerzystą, to w Polsce już prawie codzienność.

