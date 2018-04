Foto: Facebook/Max Borodin Video: Fakty Online/Reuters

Walczą dla pieniędzy na wszystkich frontach świata....

„Żołnierze do wynajęcia” walczą w konfliktach zbrojnych na całym świecie. Zimni profesjonaliści czy po prostu ludzie, którzy chcą zarobić? John Geddes, jeden z najbardziej doświadczonych najemników, opowiada reporterce Faktów TVN Monice Krajewskiej, że cała sztuka w tym, by wiedzieć jak „zminimalizować ryzyko i uniknąć zagrożeń”, a wymiana ognia to ostateczność. Burzy także stereotypy mówiące o tym, że ludzie pracujący w tym fachu to nieczuli płatni zabójcy. W marcu 2013 „żołnierze do wynajęcia” stanowili aż 62 proc. amerykańskich sił w Afganistanie. Firma zatrudniająca najemników jest także drugim największym prywatnym pracodawcą na świecie. Jej roczne dochody to ponad 12 miliardów dolarów.

