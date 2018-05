"Usłyszała strzały, wyszła i zobaczyła męża w kałuży krwi"





Arkadij Babczenko nie żyje

W Kijowie zabity został we wtorek rosyjski dziennikarz opozycyjny Arkadij Babczenko – poinformowała policja Ukrainy. Strzelano do niego z broni palnej w jego własnym mieszkaniu.

- Główną wersją motywu zabójstwa jest jego działalność zawodowa - oświadczył szef Głównego Zarządu Policji w Kijowie Andrij Kryszczenko.



- Biorąc pod uwagę jego pracę, pierwszą i oczywistą wersją jest jego działalność zawodowa – powiedział, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zmarł w karetce

Rzecznik policji Jarosław Trakało mówił wcześniej gazecie internetowej „Ukrainska Prawda”, że Babczenko został zaatakowany u siebie w domu, gdy jego żona była w łazience. - Usłyszała strzały, wyszła i zobaczyła męża w kałuży krwi – powiedział.



Według jego relacji Babczenko zmarł od odniesionych ran w karetce pogotowia, w drodze do szpitala.



41-letni Babczenko uczestniczył jako żołnierz w dwóch wojnach czeczeńskich. Na język polski przetłumaczono jego książkę "Dziesięć kawałków o wojnie. Rosjanin w Czeczenii".

Po odejściu z armii został korespondentem wojennym rosyjskich mediów. Od 2017 roku mieszkał na Ukrainie. Mówił wówczas, że opuścił Rosję ze względu na groźby, które otrzymywał w związku z krytyką rządów Władimira Putina – przypominają ukraińskie media.

Czarna seria

Babczenko jest kolejnym obywatelem Rosji, który zabity został w ostatnich latach na Ukrainie.



W marcu 2017 roku w centrum Kijowa zastrzelono byłego deputowanego rosyjskiej Dumy Państwowej Denisa Woronienkowa.

Po wyjeździe z Rosji zeznawał on jako świadek w ramach śledztwa ukraińskiej Prokuratury Generalnej w sprawie przeciwko zbiegłemu do Rosji byłemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. Przedstawiciele ukraińskich władz oceniali, że Woronienkow został zabity na zlecenie Kremla.



20 lipca 2016 roku w zamachu bombowym zginął dziennikarz Pawło Szeremet, Białorusin, który legitymował się rosyjskim paszportem. Pod samochodem, którym jechał do pracy, eksplodowała bomba. Doszło do tego również w centrum Kijowa.