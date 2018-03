"Który konsulat generalny USA byś zamknął?". Ambasada Rosji pyta internautów





Ambasada Rosji w Waszyngtonie zamieściła na Twitterze sondę, w której internauci mogą głosować, który konsulat generalny USA w Rosji należałoby ich zdaniem zamknąć. Wcześniej Waszyngton poinformował o zamknięciu rosyjskiego konsulatu generalnego w Seattle.

"Administracja USA poleciła zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Seattle. Który amerykański konsulat generalny USA w Rosji byś zamknął, jeśli to ty byś decydował?" - pyta w opublikowanej w poniedziałek sondzie ambasada.

Można wybierać spośród trzech placówek: w Petersburgu, Jekaterynburgu lub Władywostoku.

W poniedziałek po południu około 45 procent głosujących wskazywało na Petersburg.



US administration ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA (@RusEmbUSA) 26 marca 2018

Sonda to reakcja na zapowiedź strony amerykańskiej dotyczącą zamknięcia rosyjskiego konsulatu w Seattle.

Jak relacjonował z Moskwy korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha, jest niemal pewne, że Moskwa w ramach odwetu zamknie któryś z amerykańskich konsulatów w Rosji.

USA wydalą 60 Rosjan

Prezydent USA Donald Trump zarządził w poniedziałek wydalenie 60 rosyjskich dyplomatów oraz zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Seattle w związku ze sprawą otrucia Siergieja Skripala.

Od czasu ataku bronią chemiczną 4 marca w Salisbury Siergiej Skripal, były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę Londynu, oraz towarzysząca mu córka Julia znajdują się w szpitalu w stanie krytycznym. Według premier Wielkiej Brytanii Theresy May winę za ten atak ponosi Rosja.

Na wydalenie rosyjskich dyplomatów w związku z tą sprawą zdecydowało się też 16 krajów Unii Europejskiej, a także Ukraina, Albania i Kanada. .

Kreml zapowiedział "symetryczną" odpowiedź w najbliższych dniach.