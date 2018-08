"Die Welt": Putin odcina się od dyktatu dolara

Niemiecki "Die Welt" zwraca uwagę na znaczne zwiększanie przez Rosję rezerw złota - o czym świadczą dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego - i wyraża opinię, że prezydent Władimir Putin "odcina się od dyktatu dolara".

Putin najwyraźniej nie liczy na to, że relacje Rosji z Zachodem szybko się znormalizują - pisze gazeta. Zdaniem "Die Welt" tylko tak można zinterpretować najnowsze dane MFW, pokazujące, że w lipcu Rosja zwiększyła rezerwy złota (piąte co do wielkości na świecie) o 26,1 tony.

Przygotowanie na nowe sankcje

Gazeta wskazuje, że te zakupy złota są o tyle godne uwagi, że Rosja wyprzedała ostatnio większość swych amerykańskich obligacji skarbowych. "Daje to pożywkę spekulacjom, że Putin odżegnuje się od dolara, aby przygotować rosyjską gospodarkę na nowe sankcje" - uważa "Die Welt" i cytuje Jamesa Rickardsa (amerykańskiego autora książek traktujących o zagadnieniach finansowych), który uważa, że "Putin ma plan strategiczny".

Zatrzymania opozycjonistów w Moskwie. Wśród nich Aleksiej Nawalny Jeden z... czytaj dalej » - Rosyjski prezydent kupuje złoto, ponieważ dolar jest wykorzystywany jako broń przeciwko Rosji - uważa Rickards i wyjaśnia, że złoto jest idealną lokatą, aby bronić się przed "dolarowymi sankcjami".

"Die Welt" odnotowuje, że od 2008 roku rosyjskie rezerwy złota zwiększyły się ponad czterokrotnie.

Dużo mniej obligacji

Wiosną rosyjski bank centralny sprzedał 85 procent amerykańskich obligacji skarbowych. Rosja zmniejszyła swój stan posiadania z obligacji o wartości 96,1 mld dolarów amerykańskich do 48,7 mld, a w maju stan ten spadł już do 14,9 mld. Tym samym Rosja opuściła grono głównych posiadaczy amerykańskich obligacji.

8 sierpnia Departament Stanu USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone nałożą nowe sankcje na Rosję w związku z użyciem w Anglii środka paralityczno-drgawkowego przeciwko byłemu oficerowi rosyjskiego wywiadu i współpracownikowi wywiadu brytyjskiego Siergiejowi Skripalowi i jego córce Julii. Kraje zachodnie oskarżają o ten atak Moskwę. Sankcje wchodzą w życie w poniedziałek i mają dotyczyć między innymi zezwoleń na eksport do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

Możliwe są też kolejne ograniczenia, w tym - według mediów - obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych i zmniejszenie eksportu i importu.