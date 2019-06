"Niedopuszczalne ustępstwo wobec Rosji" i 33 miliony euro składki





Foto: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY | Video: Reuters Archive Rosja wraca do Rady Europy, Ukraina protestuje (nagranie archiwalne)

W Kijowie nie kryją rozczarowania z powodu odzyskania przez Rosję prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że jest tym "rozczarowany". Na znak protestu delegacja ukraińska wstrzymała pracę w tym gremium.

Na mocy głosowania, które w nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się w Strasburgu, Rosja odzyskała pełne prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Zdecydowało o tym 118 parlamentarzystów z państw członkowskich. 62 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Głosowanie było efektem przyjęcia przez Komitet Ministrów Rady Europy 17 maja w Helsinkach deklaracji, w której stwierdzono, że "wszystkie państwa członkowskie mają prawo do uczestnictwa na równych prawach w pracach Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego, dwóch organów statutowych Rady Europy".

"Na znak protestu przeciwko odzyskaniu przez Rosję prawa głosu, delegacja ukraińska wstrzymała swój udział w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy" - poinformował na portalach społecznościowych jej szef Wołodymyr Ariew.

"Rozczarowany" prezydent

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że "jest rozczarowany" decyzją, która zapadła w Strasburgu. Zełenski przypomniał na swoim profilu na Facebooku, że "osobiście omawiał tę kwestię z prezydentem Francji i kanclerz Niemiec". "Próbowałem ich przekonać, że powrót rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia będzie możliwy dopiero po spełnieniu przez Rosję zasadniczych wymogów tego gremium" - napisał Zełenski. "Szkoda, że ​​nasi europejscy partnerzy nas nie usłyszeli" - podkreślił.

"Rezolucja, która otwiera drogę powrotowi rosyjskiej delegacji, jest niedopuszczalnym ustępstwem wobec Rosji, która od 2014 roku dokonuje zbrojnej agresji na Ukrainę, rażąco naruszając normy i zasady prawa międzynarodowego, w tym statut Rady Europy" - podało z kolei we wtorkowym komunikacie MSZ Ukrainy.

"To świadczy o odejściu od deklarowanych standardów, zasad i wartości Rady Europy w wyniku bezprecedensowej presji i szantażu finansowego ze strony Rosji" – podkreślił resort.

Jak ujawnił portal Radia Swoboda, roczne składki Rosji, wpłacane na rzecz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, sięgają 33 milionów euro i stanowią 7 procent rocznego budżetu tego gremium.

"Pozbawiając się możliwości stosowania najbardziej skutecznych sankcji, Zgromadzenie znacznie osłabiło swoją rolę we współczesnej polityce europejskiej, a tym samym zdolność do skutecznej obrony rządów prawa, praw człowieka i demokracji we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy, w tym w Federacji Rosyjskiej" - dodało ukraińskie MSZ.

Po aneksji Krymu

Decyzja o zawieszeniu prawa głosu delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym zapadła 10 kwietnia 2014 roku. Była odpowiedzią na aneksję Krymu przez Rosję. Rosjanie zostali wtedy także pozbawieni prawa zajmowania funkcji kierowniczych w Zgromadzeniu i nie mogli brać udziału w misjach monitoringowych Rady Europy.

"Po powrocie rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia, jej sesje plenarne będą podobne do sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie manipulacje i propaganda Moskwy są stale słyszane" - skomentowała z kolei na portalach społecznościowych wicepremier do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Iwanna Kłympusz-Cyncadze.