Wozem pancernym uderzył w sklep. Wszedł i ukradł butelkę wina





Foto: Reuters TV | Video: Reuters TV Do zdarzenia doszło w mieście Apatyty

W rejonie Murmańska mężczyzna ukradł transporter opancerzony, a następnie stracił nad nim kontrolę i uderzył w witrynę sklepu - poinformowały w środę rosyjskie media. Sprawca został zatrzymany przez policję.

Do zdarzenia doszło w środę nad ranem w mieście Apatyty w obwodzie murmańskim - czwartym co do wielkości za północnym kołem podbiegunowym. Jak poinformował portal FlashNord mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono, ukradł transporter opancerzony, a następnie wyjechał nim na ulice. Wycieczka po skansenie z lat 60. Tymi zdjęciami MON się nie chwali Minister... czytaj dalej »

W pewnym momencie wpadł jednak na zaparkowany przy drodze samochód, w wyniku czego stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w witrynę sklepu po drugiej stronie ulicy.

Wysiadł i ukradł wino

Nie mogąc ruszyć transportera z miejsca, mężczyzna wysiadł, wszedł do sklepu i ukradł butelkę wina. Gdy na miejsce przybyła policja, zatrzymywany wciąż miał mieć ją w rękach - poinformowało nieoficjalnie dziennikarzy źródło w rosyjskiej policji.

Jak poinformował portal Hibinform.ru skradziony pojazd należał do lokalnej organizacji paramilitarnej.

Był to MT-LB, pływający transporter opancerzony skonstruowany w Związku Radzieckim pod koniec lat 60. XX wieku. Pojazdy takie, lub oparte na jego podwoziu, produkowane były także w Polsce.