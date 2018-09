"Brak profesjonalizmu albo niedbalstwo". Rosja znów obwinia Izrael





»

Ministerstwo obrony w Moskwie w niedzielę ponownie obarczyło Izrael winą za zestrzelenie rosyjskiego samolotu wojskowego Ił-20 u wybrzeży Syrii. Według resortu wina "w pełni" spoczywa na siłach powietrznych Izraela oraz osobach decyzyjnych.

Rosyjskie ministerstwo obrony ponownie zarzuciło stronie izraelskiej, że jej F-16, przelatując nad prowincją Latakia, celowo wykorzystał rosyjski samolot w charakterze osłony. "Trzeba było jakoś wyjaśnić katastrofę Putinowi. Postanowiono wszystko zwalać na Żydów" Zestrzelenie nad... czytaj dalej »

Błędne informacje

Przedstawiciel resortu Igor Konaszenkow oznajmił podczas niedzielnej konferencji w Moskwie, że działania izraelskiego pilota świadczą "albo o braku profesjonalizmu, albo o niedbalstwie".



Dodał, że przedstawicielka sił powietrznych Izraela poinformowała załogę Ił-20 o tym, że będą przeprowadzane ostrzały obiektów w północnej części Syrii, czym - zdaniem Moskwy - wprowadziła Rosję w błąd, ponieważ Latakia uznawana jest za prowincję zachodnią. Jak mówił, wskutek podanych przez przedstawicielkę izraelskiego sztabu informacji, Ił-20 nie zdołał przemieścić się na bezpieczny obszar.



Według Konaszenkowa wina za zestrzelenie samolotu z 15 rosyjskimi wojskowymi na pokładzie "w pełni spoczywa na siłach powietrznych Izraela i tych, którzy podejmowali decyzję w sprawie tych działań".

Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Rosyjski samolot zwiadowczy Ił-20M

Omyłkowe zestrzelenie

Resort utrzymuje, że po przeprowadzeniu uderzeń izraelskie F-16 znalazły się w strefie oczekiwania, jednak jeden z nich następnie ponownie zaczął zbliżać się do syryjskiego wybrzeża. Konaszenkow powiedział, że syryjska obrona przeciwlotnicza odebrała to jako przygotowanie do kolejnego ataku. W związku z tym z systemów przeciwlotniczych została wystrzelona rakieta, która trafiła w rosyjski samolot, podchodzący do lądowania w rosyjskiej bazie Hmejmim. Asad złożył kondolencje na ręce Władimira Putina Prezydent Syrii... czytaj dalej »



Resort obrony Rosji już wcześniej podawał, że Ił-20 znikł z radarów w poniedziałek wieczorem i został zestrzelony pociskiem z syryjskich systemów przeciwlotniczych. Ministerstwo obrony Rosji podkreślało, że izraelskie F-16 wykorzystały Ił-20 jako osłonę. Minister Siergiej Szojgu we wtorek w rozmowie telefonicznej ze swym izraelskim odpowiednikiem Awigdorem Liebermanem oświadczył, iż "wina za zestrzelony samolot rosyjski i śmierć załogi leży całkowicie po stronie izraelskiej".



W piątek delegacja wojskowych z Izraela, na czele z dowódcą sił powietrznych gen. Amikamem Norkinem, przekazała w Moskwie stronie rosyjskiej raport na temat zestrzelenia rosyjskiego samolotu. Izrael zapewnia, że nie miał nic wspólnego z incydentem.