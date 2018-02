Video: TVN24 BiS

"Operacja w najściślejszej tajemnicy". Rosyjskie bombowce w...

19.08 | Rosja swoje operacje w Syrii może teraz przeprowadzać o wiele łatwiej, bo jej samoloty startują z bazy w Iranie, co do niedawna było pilnie strzeżoną tajemnicę. Teraz Moskwa gotowa byłaby poprzec apel ONZ, by przynajmniej w Aleppo wprowadzić cotygodniowy 48-godzinny rozejm, by móc zabrać rannych do szpitali i zorganizowac transpoty z żywnością i lekami. Do czego wogóle może prowadzić rosyjsko-irańska współpraca wojskowa w regionie? Relacja korespondenta "Faktów" TVN Andrzeja Zauchy.

