Na ulicach Moskwy znowu niespokojnie. Setki zatrzymanych

Rosyjska opozycja zorganizowała w sobotę kolejną manifestację w centrum Moskwy. Podobnie jak przed tygodniem władze nie wydały zgody na demonstrację. Zatrzymano już setki osób, w tym znaną działaczkę opozycji Lubow Sobol. Kobieta została wyciągnięta z taksówki przez funkcjonariuszy tak zwanych czarnych beretów.

Krzyczeli "Rosja bez Putina". Ponad tysiąc zatrzymanych, z każdą godziną więcej Ponad 1000 osób... czytaj dalej » Około godziny 14 czasu lokalnego (godz. 13 w Polsce) w Moskwie rozpoczął się kolejny protest opozycji, która domaga się zarejestrowania niezależnych kandydatów we wrześniowych wyborach lokalnych.

Jak podała w sobotę po południu niezależna organizacja monitorująca zatrzymania w Rosji, OWD-Info, zatrzymanych zostało już co najmniej 600 opozycjonistów.

Protest bez zgody władz

Przed rozpoczęciem protestu policja zapowiedziała, że akcję uważa za nielegalną i będzie "odpowiednio reagować". Wcześniej władze miejskie odmówiły organizatorom zgody na przeprowadzenie manifestacji.



W związku z tym opozycyjni kandydaci, którzy domagają się zarejestrowania w wyborach, wezwali swoich zwolenników do udziału w - jak to określili - "spacerze po bulwarach Moskwy".

Od rana media informowały o gromadzących się w centrum Moskwy siłach policji i Gwardii Narodowej. Według Echa Moskwy władze dzielnic w centrum rosyjskiej stolicy rekomendowały, by właściciele sklepów i restauracji nie otwierali ich w sobotę w czasie trwania protestu.

Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV Protesty opozyji w Moskwie

"Masowe zamieszki" w Moskwie

Demonstracja opozycji z 27 lipca była rekordowa pod względem liczby zatrzymanych osób. Policja, Gwardia Narodowa i OMON nie dopuściły do zgromadzenia się uczestników akcji przed budynkiem merostwa i brutalnie rozpędzały zgromadzonych, używając siły. Zatrzymano blisko 1400 osób, kilkadziesiąt odniosło obrażenia.



Według władz w minioną sobotę doszło do "masowych zamieszek". Wszczęto sprawę karną, aresztowano sześć osób. Kilkadziesiąt osób ukarano karą aresztu, ponad 300 ma zapłacić grzywny w wysokości do 150 tys. rubli (ok. 9 tys. zł.).

Źródło: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV Protesty w Moskwie. Liczne zatrzymania demonstrantów