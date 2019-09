Wymiana więźniów. "Odlatują!"





»

Ruszyła zapowiadana od kilku dni wymiana więźniów przetrzymywanych na terytorium Rosji i Ukrainy - informują w sobotę media. Po godzinie 10.15 czasu moskiewskiego (godz. 11.15 w Polsce) Walentin Rybin, adwokat rosyjskich więźniów skazanych na Ukrainie, napisał na Facebooku: "Odlatują!". Agencja TASS podała, że również samolot z ukraińskimi więźniami na pokładzie wystartował z moskiewskiego lotniska Wnukowo.

Doniesienia o wymianie rosyjskich i ukraińskich więźniów rozpoczęły się w sobotę rano od informacji o dwóch autobusach, które wyjechały sprzed aresztu Lefortowo w Moskwie. Przekazał je dziennikarz radia Echo Moskwy.

Autokary przejechały z dużą prędkością przez centrum Moskwy i wjechały na teren terminalu lotniska Wnukowo. Rosyjski adwokat Nikołaj Połozow potwierdził rozgłośni, że znajdują się w nich ukraińscy więźniowie przeznaczeni do wymiany, w tym 24 marynarze zatrzymani w listopadzie zeszłego roku w Cieśninie Kerczeńskiej.

Po raz pierwszy nie zadzwonił do matki. Ołeh Sencow "przewieziony do Moskwy" Ukraiński reżyser... czytaj dalej » - Można powiedzieć, że wymiana się rozpoczęła - powiedział adwokat.

Lądowanie samolotów

Korespondent agencji Interfax relacjonował, że na lotnisku wylądował samolot z symbolami państwowymi Ukrainy, który miał zabrać więźniów do Kijowa. Według doniesień Interfaxu, we Wnukowie zgromadziło się około 30 obywateli Ukrainy, oczekujących na lot do Kijowa.

Agencja TASS przekazała z kolei, że na lotnisku w Kijowie wylądował rosyjski samolot Tu-204, który miał zabrać na pokład rosyjskich więźniów.

"Rodziny obywateli Ukrainy przetrzymywanych w Rosji, którzy obecnie przechodzą procedurę wymiany, przyjeżdżają do kijowskiego biura ukraińskiej rzeczniczki praw obywatelskich Ludmiły Denisowej. Wśród nich są między innymi krewni reżysera Ołeha Sencowa" - podała TASS.

Pochodzący z zaanektowanego przez Rosję Krymu Sencow został oskarżony przez Rosję o "przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie" i skazany na 20 lat pobytu w kolonii karnej. O jego uwolnienie apelowały do władz w Moskwie przywódcy wielu państw, organizacje międzynarodowe, politycy i artyści. Ważą się losy ukraińskich więźniów w Rosji Media w Moskwie... czytaj dalej »

"Odlatują!"

O godzinie 10.15 czasu moskiewskiego (godz. 11.15 w Polsce) Walentin Rybin, adwokat skazanych na Ukrainie Rosjan, napisał na Facebooku: "Odlatują!". Opublikował też zdjęcie samolotu z flagą rosyjską stojącego na płycie lotniska Boryspil.

Rosyjski dziennikarz Władimir Sołowjow udostępnił na Twitterze zdjęcie stojącego przy trapie samolotu szefa ukraińskiego biura rosyjskiej agencji RIA Nowosti Kiriłła Wyszynskiego, którego nazwisko znalazło się na liście osób wytypowanych do wymiany.

Wyszynski został oskarżony przez władze Ukrainy o zdradę stanu. Wcześniej Kreml oświadczył, że jego uwolnienie może być "pierwszym krokiem do normalizacji stosunków między państwami". W odpowiedzi przedstawiciele prezydenta Ukrainy zaproponowali wymianę Wyszyńskiego na Ołeha Sencowa.

Po doniesieniach Rybina o starcie rosyjskiego samolotu, agencja TASS podała, że z lotniska Wnukowo odleciał również samolot z ukraińskimi więźniami na pokładzie. Według doniesień mediów w Kijowie na lotnisku na ich przylot oczekują szef ukraińskiego MSW Arsen Awakow i szef Służby Bezpieczeństwa Iwan Bakanow.

На трапе. Уже скоро pic.twitter.com/Bj5bJHgm53 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 7 września 2019





Porozumienie po rozmowie z Putinem

Według doniesień rosyjskich mediów porozumienie w sprawie wymiany Rosjan i Ukraińców przetrzymywanych na terytorium obydwu państw, nie tylko zatrzymanych, ale także skazanych, zostało osiągnięte po pierwszej rozmowie telefonicznej między prezydentami Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, która odbyła się 11 lipca.

Rosyjska gazeta "RBK" utrzymywała jednak, że porozumienie to zostało osiągnięte 19 sierpnia, podczas spotkania Władimira Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Moskwa i Kijów rozpoczęły negocjacje w sprawie równoczesnego zwolnienia osób skazanych i zatrzymanych pod koniec lata bieżącego roku. Według zapowiedzi do domów ma wrócić ponad 60 Rosjan i Ukraińców.

Oglądaj Wideo: Reuters Ukraińscy marynarze są oskarżani o nielegalne przekroczenie granicy