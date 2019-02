Rosja chce opracować nowe pociski w ciągu dwóch lat

Foto: mil.ru Video: MO Rosji

Nowa rosyjska głowica Awangard

23.07 |Nagranie pokazuje system Awangard, czyli nowy rodzaj głowicy dla rakiet międzykontynentalnych. Ma to być zdolny do manewrów pojazd lecący z prędkościami hipersonicznymi (ponad sześć tysięcy km/h) na granicy atmosfery. Dzięki temu ma móc omijać systemy antyrakietowe i dostarczać głowicę termojądrową nad nawet silnie bronione cele. Nad podobnymi systemami pracują też Chiny i USA. Nowe wideo nie pokazuje jednak nowych detali. Jego znaczna część została już ujawniona wcześniej. Teraz dodano długi fragment ukazujący proces transportu rakiety nośnej UR-100NUTTH do silosu i jej załadowanie do niego. Według opisu dzieje się to na terenie bazy Dombarowskij w pobliżu granicy z Kazachstanem.

