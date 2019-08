TASS: myśliwiec NATO zbliżył się do samolotu Szojgu. Interweniowały Su-27





»

NATO-wski myśliwiec F-18 Hornet próbował zbliżyć się nad Bałtykiem do samolotu pasażerskiego z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu na pokładzie. Interweniowały rosyjskie samoloty - przekazał we wtorek dziennikarz agencji TASS towarzyszący szefowi resortu obrony w podróży.

Samolot Szojgu przelatywał nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego w towarzystwie dwóch Su-27 z Floty Bałtyckiej. Minister leciał z Kaliningradu do Moskwy - przekazała agencja TASS.

TASS: myśliwiec NATO zbliżył się nad wodami międzynarodowymi

Lot rosyjskich bombowców strategicznych. Poderwano myśliwce F-16 Dwa rosyjskie... czytaj dalej » Jak oświadczył obecny na pokładzie dziennikarz, w pewnym momencie do maszyny ministra próbował zbliżyć się myśliwiec F-18, należący do jednego z krajów członkowskich NATO. Nie skonkretyzowano jednak, do którego.

Interwencję wobec maszyny miały podjąć rosyjskie Su-27, które odepchnęły go od samolotu Szojgu - przekazał TASS.

Szef rosyjskiego resortu obrony wracał do Moskwy z Kaliningradu, gdzie brał udział w uroczystości wmurowania kamienia pod budowę filii szkoły marynarki wojennej im. Nachimowa.

Misja NATO w krajach bałtyckich

Przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii chronią obecnie stacjonujący w litewskiej bazie w Szawlach Węgrzy z myśliwcami JAS-39, których wspierają Hiszpanie z F-18, a także Brytyjczycy z myśliwcami Eurofighter Typhoon w estońskiej bazie Amari.

Oznacza to, że prawdopodobnie niedaleko rosyjskich maszyn pojawił się właśnie pilot w hiszpańskim myśliwcu.

Misja Baltic Air Policing trwa od 2004 roku. Trzy kraje bałtyckie wstąpiły wtedy do NATO, a ponieważ nie dysponują własnymi samolotami myśliwskimi, Sojusz postanowił zagwarantować ochronę ich przestrzeni powietrznej.

Źródło: RIAT 2017 CC BY-SA Wikipedia Misję w ramach Baltic Air Policing pełnią w 2019 roku m.in. Hiszpanie ze swoimi F-18