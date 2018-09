Putin uczył Xi, jak smażyć bliny. Później wypili po kieliszku wódki

Prezydenci Rosji i Chin, Władimir Putin i Xi Jinping, spotkali się we wtorek we Władywostoku w kuluarach Wschodniego Forum Gospodarczego. Rozmowy, jak mówił Putin, dotyczyły między innymi rozwoju współpracy wojskowo-technicznej. Przywódcy wspólnie smażyli też naleśniki.

- Poruszyliśmy praktycznie wszystkie kierunki naszej współpracy. Dotyczyło to gospodarki, sfery socjalnej, kontaktów humanitarnych, współpracy wojskowo-technicznej - wymieniał Putin. Nazwał prezydenta Chin "wielkim przyjacielem", a relacje Moskwy i Pekinu w sferze polityki, bezpieczeństwa i obrony określił jako oparte na zaufaniu.

"Rosyjskie przygotowania do wojny światowej" Media francuskie... czytaj dalej » Również Xi mówił o "szczerej przyjaźni" łączącej narody Chin i Rosji. Na konferencji prasowej po rozmowach powiedział, że partnerstwo obu krajów nabiera coraz większej wagi wraz z rosnącą nieprzewidywalnością sytuacji geopolitycznej. Zaapelował, by wspólnie przeciwstawiać się protekcjonizmowi i - jak to ujął - jednostronnemu podejściu do problemów międzynarodowych.

"Wszystko to jest bardzo perspektywiczne i obliczone na dekady naprzód"

Putin na konferencji prasowej zaznaczył, że Rosja i Chiny odnotowały znaczny wzrost obrotów handlowych i że rośnie zainteresowanie kontaktami w sferze nauki i techniki. - Wszystko to jest bardzo perspektywiczne i obliczone na dekady naprzód - ocenił.

Wyraził nadzieję, że dwustronne obroty handlowe, które w zeszłym roku wyniosły 87 mld dolarów, wzrosną w tym roku do 100 mld dolarów. Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na służby celne Chin, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy obecnego roku wyniosły one 67,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o ponad 25 procent.

Putin podkreślił, że chińska delegacja we Władywostoku liczy około tysiąca osób i jest największa na tegorocznym forum gospodarczym.

Zapowiedział, że Moskwa i Pekin będą wspólnie zabiegać o uregulowanie na drodze dyplomatycznej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Oba kraje uważają, że ważnym elementem tego procesu jest "normalizacja stosunków Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z USA" - oznajmił prezydent.

Wspólne gotowanie

Putin z Xi zademonstrowali także swoje umiejętności kulinarne, smażąc tradycyjne rosyjskie drożdżowe naleśniki - bliny. Rosyjski prezydent instruował chińskiego przywódcę, jak właściwie wylewać ciasto na patelnię.



Następnie spożywali je z dodatkiem owoców morza, w tym z różnymi rodzajami kawioru. Przywódcy wznieśli toast i wypili po kieliszku wódki.

Liczne delegacje na Wschodnim Forum Gospodarczym

Rosja rozpoczęła manewry Wostok-2018. Największe od czasów sowieckich Na rosyjskim... czytaj dalej » Wśród zagranicznych przywódców goszczących w tym roku na forum są również prezydent Mongolii Chaltmaagijn Battulga i premierzy Japonii i Korei Południowej, Shinzo Abe i Li Nak Jeon. Azjatyccy liderzy wezmą wspólnie z Putinem udział w sesji plenarnej forum w środę.

Putin spotkał się we wtorek także z przedsiębiorcami z krajów Azji. Wezwał inwestorów przybywających na Daleki Wschód, by odrzucili stereotypy, "a podejmując decyzje, kierowali się nie dniem wczorajszym, a przyszłością". Zapewnił, że Rosja dąży do stworzenia "maksymalnie dogodnych" warunków do napływu kapitału do tego regionu.



Wschodnie Forum Gospodarcze odbywa się po raz czwarty. W tym roku zbiega się z rozpoczętymi we wtorek ćwiczeniami wojskowymi Wostok-2018 prowadzonymi w azjatyckiej części Rosji, największymi od 1981 roku.



Władze Rosji zainicjowały Wschodnie Forum Gospodarcze w 2015 roku. W zamyśle to międzynarodowe spotkanie ma zademonstrować sukces polityki otwarcia Rosji na Wschód w obliczu ochłodzenia relacji z Zachodem.