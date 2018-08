Rosyjska służba więzienna: stan Sencowa jest zadowalający

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Ołeh Sencow wciąż prowadzi głodówkę. Z Putinem rozmawiał o...

14 maja ukraiński reżyser Ołeh Sencow rozpoczął protest głodowy, domagając się uwolnienia kilkudziesięciu rodaków przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. On sam został skazany na 20 lat kolonii karnej za rzekome planowanie działalności terrorystycznej na Krymie, gdzie został zatrzymany w maju 2014 roku. Głodówkę Sencow prowadzi do dziś. Bliscy reżysera alarmują, że stan jego zdrowia jest bardzo zły, a matka Sencowa zwróciła się do Władimira Putina o ułaskawienie dla syna. O ukraińskim reżyserze rozmawiał w piątek z rosyjskim prezydentem Emanuel Macron. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

