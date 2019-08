"Amerykański huragan uderzył w Polskę". Media w Rosji komentują decyzję Trumpa

Foto: kommersant.ru, dw.com, tass.ru Video: Fakty TVN

Mike Pence przyleci do Polski zamiast Donalda Trumpa....

Donald Trump jednak nie przyleci do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miał być najważniejszym gościem uroczystości. Ale, jak mówi amerykański prezydent, są sprawy ważniejsze. W poniedziałek we wschodnią Florydę ma uderzyć potężny huragan Dorian. To są dni, kiedy prezydent musi być ze swoim narodem. Donald Trump poinformował o swojej decyzji Andrzeja Dudę osobiście, przez telefon. Do Polski przyleci Mike Pence.

