Polak skazany w Rosji na 14 lat kolonii karnej. "MSZ nie...

25.06 | Moskiewski Sąd Miejski skazał we wtorek obywatela polskiego oskarżonego o szpiegostwo na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - poinformowała agencja TASS. Według FSB, skazany próbował organizować przewóz do Polski części do systemów rakietowych S-300. Rzecznik MSZ Ewa Suwara w rozmowie z TVN24 przekazała, że prawa jest znana Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które nie komentuje wyroku. - Chcę zapewnić, że jesteśmy w kontakcie z osobą, która została skazana - powiedziała Suwara. - Konsul udzielał, udziela i będzie udzielał pomocy w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez osobę skazaną - zapewniła.

