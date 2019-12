Dożywocie i wieloletnie wyroki za zamach w petersburskim metrze

Foto: PAP/RUSSIAN LOOK Video: tvn24

Ewakuacja stacji metra w Petersburgu. Informacja o bombie

4.04 | Trwa ewakuacja stacji metra Plac Sienny, wejścia do niej zostały odgrodzone przed ludźmi kordonem policji - poinformował we wtorek po godzinie 10 korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha. Ma to być reakcja na anonimową informację o kolejnej bombie w petersburskim metrze.

