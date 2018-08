Opozycjonista trafił z aresztu do szpitala

Lewicowy rosyjski opozycjonista Siergiej Udalcow, odbywający karę 30 dni aresztu za ponowne zakłócenie porządku zgromadzenia publicznego, został przewieziony do szpitala - podała w niedzielę agencja TASS, powołując się na obrońcę praw człowieka Iwana Mielnikowa.

Według niego, Udalcowa "umieszczono w szpitalu ze wskazań lekarskich". - W mojej obecności lekarz zmierzył mu ciśnienie oraz poziom cukru we krwi i zadecydował, że konieczne jest szybkie przewiezienie do szpitala. Odwieziono go karetką pogotowia - relacjonował Mielnikow.

Dodał, że Udalcow skarżył się na ból nerek. - Po zamknięciu w areszcie Udalcow podjął głodówkę, być może pogorszenie stanu zdrowia jest z tym związane - dodał.

Skazany po wiecu

Udalcow, który jest działaczem radykalnego Frontu Lewicy, został skazany przez moskiewski sąd 14 sierpnia i tego samego dnia zabrany do aresztu. Jak powiedziała agencji TASS żona Udalcowa, ukarano go za "zniszczenie na wiecu w dniu 28 lipca portretów osób podobnych do przedstawicieli najwyższych władz państwowych, co miało być jakoby zakłóceniem porządku zgromadzenia publicznego".

Wspomniany wiec zorganizowano w proteście przeciwko rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego.

Źródło: Nikinoz1917 Udalcow został skazany 14 sierpnia