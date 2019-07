Uczył Putina latać motolotnią. Rozbił się pod Moskwą

Rosjanie zapamiętali go ze słynnego lotu Władimira Putina z żurawiami. Nie żyje Igor Nikitin, szef Rosyjskiej Federacji Lotnictwa Utlralekkiego i instruktor prezydenta. Rozbił się w czasie lotu prywatnym śmigłowcem.

Jak podała agencja TASS, powołująca się na źródła w ministerstwie do spraw sytuacji nadzwyczajnych, do wypadku Robinsona, którym leciał Igor Nikitin, doszło w niedzielę wieczorem w pobliżu wsi Barskoje pod Moskwą.

Putin stał się "żurawiem alfa" i ruszył w przestworza Władimir Putin... czytaj dalej » Maszyna wystartowała z lotniska Szewlino znajdującego się 55 km od Moskwy. Miała wykonać krótki lot i tam wrócić. Przyczyn katastrofy jeszcze nie ustalono.



Na jego pokładzie śmigłowca, oprócz Nikitina, znajdował się także pasażer, którego tożsamość nie została ujawniona. "Na ziemi nie było ofiar i zniszczeń" - podała TASS, cytując komunikat resortu.



Pierwszy lot Putina



Nikitin odegrał dużą rolę w rozwoju lotnictwa ultralekkiego w Rosji. Zyskał szczególną sławę po tym, gdy otrzymał zlecenie w 2011 roku, by nauczyć Władimira Putina, jak radzić sobie z motolotniami - pisze gazeta.ru.

- Przez miesiąc-półtora trzeba było nauczyć Władimira Władimirowicza Putina latać. Nie uważałem za stosowne, by pytać, po co mu to jest potrzebne - przytacza ówczesne słowa zmarłego pilota dziennik "Kommiersant".

Źródło: kremlin.ru Putin wykonał słynny lot z żurawiami we wrześniu 2012 roku

- Pierwszy lot Putina trwał około 30 minut, odbył się na wysokości około 600 metrów. Premierowi towarzyszył generał Aleksiej Diumin i dwóch lub trzech oficerów ochrony. Na wodach jeziora Wałdaj dyżurowało kilka łodzi z płetwonurkami - wspomina słowa Nikitina gazeta "Moskowskij Komsomolec".

"Lot Nadziei"

Wkrótce po szkoleniu, na początku września 2012 roku, Putin ruszył jako pilot motolotni w słynną podróż z żurawiami syberyjskimi na Półwyspie Jamalskim. Podróż w ramach programu "Lot Nadziei" miała na celu promowanie ratowania gatunków tych zagrożonych wyginięciem ptaków. Putinowi w drodze towarzyszyli ornitolodzy i Nikitin. Putin miał poprowadzić klucz młodych żurawi na ich pierwszą migrację.

- Wychowane w niewoli ptaki potrzebują takiego wsparcia, bowiem nie mogą brać przykładu z rodziców. Zadaniem pilota w takiej sytuacji jest przewodzić kluczowi. To on pokazuje kierunek lotu - mówił wówczas "Wiedomostom" naukowiec Jurij Markin.

Putinowi udało się wykonać cztery loty motolotnią: dwie - bez ptaków i dwie - z żurawiami syberyjskimi.