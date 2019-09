Rosyjskie służby szukają na nią sposobu. Nie mogą jej aresztować, więc ma płacić

Od przyszłego lata węgierski Wizz Air uruchomi 15 nowych tras z Gdańska, Krakowa i Warszawy - poinformował we wtorek przewoźnik. Wśród nowych połączeń będą loty miedzy innymi z Warszawy do Turku i Madrytu, a także z Gdańska do Bari oraz z Krakowa do Tromso i Werony. czytaj dalej »