Opozycjonista znów w areszcie. Żona: nie zdążył wrócić do zdrowia





»

Rosja. Przywódca radykalnego Frontu Lewicy Siergiej Udalcow Foto: DonSimon / Wikipedia CC0 1.0 Video: Reuters Archive Rosja. Przywódca radykalnego Frontu Lewicy Siergiej Udalcow 28.08 | Przywódca rosyjskiego radykalnego Frontu Lewicy Siergiej Udalcow, hospitalizowany w poniedziałek z powodu problemów zdrowotnych, został we wtorek wypisany ze szpitala i powrócił do aresztu śledczego. Udalcow prowadzi głodówkę od czasu swego aresztowania 14 sierpnia. zobacz więcej wideo »

Aleksiej Nawalny znów zatrzymany przez policję Foto: DonSimon / Wikipedia CC0 1.0 Video: Reuters Aleksiej Nawalny znów zatrzymany przez policję 25.08.| Jeden z przywódców rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został zatrzymany przed swoim domem w Moskwie z nieznanych powodów - poinformowała w sobotę na Twitterze jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Na Placu Czerwonym policja zatrzymała troje innych demonstrujących. zobacz więcej wideo »

Foto: DonSimon / Wikipedia CC0 1.0 | Video: Reuters Archive Lewicowy opozycjonista Sergiej Udalcow ponownie w areszcie

Przywódca rosyjskiego radykalnego Frontu Lewicy Siergiej Udalcow, hospitalizowany w poniedziałek z powodu problemów zdrowotnych, został we wtorek wypisany ze szpitala i powrócił do aresztu śledczego. Udalcow prowadzi głodówkę od czasu swego aresztowania 14 sierpnia.

O tym, że Udalcow ponownie został przewieziony do aresztu, poinformowała jego żona - Anastasija. Oceniła, że nie pozwolono mu na pełny powrót do zdrowia. Zatrzymania opozycjonistów w Moskwie. Wśród nich Aleksiej Nawalny Jeden z... czytaj dalej »

Już wcześniej, 19 sierpnia, opozycjonista został przewieziony do szpitala, ale następnego dnia został stamtąd wypisany i skierowany do aresztu, gdzie ponownie rozpoczął głodówkę.

30 dni aresztu

Udalcow odbywa karę 30 dni aresztu administracyjnego w związku z udziałem w demonstracji przeciwko rządowym planom podwyższenia wieku emerytalnego. To zorganizowane pod koniec lipca zgromadzenie odbywało się za zgodą władz. Działacza ukarano jednak za zniszczenie na wiecu portretów osób podobnych do przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rosji, co sąd uznał za zakłócenie porządku zgromadzenia publicznego.

W 2014 roku Udalcow został skazany na 4,5 roku kolonii karnej w związku z protestami na moskiewskim Placu Bołotnym 6 maja 2012 roku. Doszło wtedy do starć sił specjalnych policji OMON z opozycjonistami, którzy żądali przeprowadzenia w Rosji uczciwych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. W sierpniu 2017 roku Udalcow wyszedł na wolność.