Rosja mówi o "narzuconym z zewnątrz procesie" w Macedonii

Decyzja parlamentu Macedonii, który przegłosował zmianę nazwy kraju na "Republika Macedonii Północnej", została narzucona z zewnątrz i nie odzwierciedla woli narodu - wskazało w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu MSZ w Moskwie.

"Widoczna jest kontynuacja narzuconego z zewnątrz procesu sztucznej zmiany nazwy państwa w celu wymuszonego wciągania Skopje do NATO. Odbywa się to z naruszeniem macedońskiego prawa" - napisano.

Macedonia zmienia nazwę. Liderzy UE i NATO gratulują Macedoński... czytaj dalej » Dodatkowo w oświadczeniu podkreślono, że "ignorowane jest stanowisko prezydenta Republiki Macedonii i opinia większości jej mieszkańców", odrzucających porozumienie o zmianie nazwy państwa macedońskiego, zawarte przez Grecję i Macedonię nad granicznym jeziorem Prespa.

Republika Macedonii Północnej

W piątek macedoński parlament uchwalił poprawkę do konstytucji, która zmienia nazwę państwa na "Republika Macedonii Północnej" zgodnie z porozumieniem z sąsiednią Grecją. Nowa nazwa zacznie obowiązywać, gdy umowę z Macedonią ratyfikuje parlament w Atenach.

Zawarta w czerwcu umowa Skopje-Ateny to próba zakończenia trwającego ponad ćwierć wieku sporu o nazewnictwo i prawa do spuścizny antycznej Macedonii. Grecja domagała się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiej historii.

Rozwiązanie sporu o nazwę między Skopje a Atenami jest warunkiem umożliwienia Macedonii wejścia do Unii Europejskiej i NATO.