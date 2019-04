Kreml: Moskwa nie uczestniczy w konflikcie w Donbasie. To konflikt wewnątrz Ukrainy

Rosja nie jest stroną konfliktu na wschodzie Ukrainy. Kijów musi sam uregulować sytuację w tym regionie - oznajmił w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tak odpowiedział na słowa kandydata na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił gotowość do negocjacji z Władimirem Putinem i przekonywał, że należy "zrobić pierwsze kroki - zawiesić ogień".

- Władimir Putin wielokrotnie mówił, że dla uregulowania konfliktu w Donbasie najważniejszy nie jest dialog z Moskwą, jako że Moskwa nie uczestniczy w tym konflikcie. Jest to konflikt wewnątrz Ukrainy i mogą go rozwiązać sami Ukraińcy, jeśli będą ze sobą rozmawiać - oświadczył Dmitrij Pieskow.



Pytany, czy oznacza to, że Rosja nie będzie rozmawiać o sytuacji w Donbasie z Wołodymyrem Zełenskim, jeśli ten wygra drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie, rzecznik Kremla odpowiedział: - Putin zawsze jest otwarty na dialog, z wyjątkiem sytuacji, w których dialog ten próbuje się otoczyć różnymi prowokacjami, przyozdobić dywersjami i tak dalej. W tym przypadku reakcja Putina jest jasna, jednoznaczna i zdecydowana. Ale przy tym prezydent Putin zawsze był i jest zwolennikiem dialogu, by rozwiązać te problemy, które są na porządku dziennym - powiedział Pieskow.

Zełenski gotowy do negocjacji z Putinem

W niedzielnym wywiadzie dla telewizji Ukraina Zełenski, pytany o to, czy jest gotów do negocjacji z rosyjskim przywódcą, odpowiedział twierdząco.



Kandydat na prezydenta podkreślił, że Ukraina nigdy nie będzie poświęcać swych terytoriów ani ludzi, a jej integralność terytorialna powinna być nieprzerwana. Dodał, że negocjacje powinny przybrać dyplomatyczny format i powinny odbywać się w obecności przedstawicieli Zachodu.



Według niego należy "nie tylko zatrzymać wojnę, ale zrobić pierwsze kroki - zawiesić ogień". Komentując konflikt na wschodzie kraju, Zełenski wskazał, że proces miński powinien być kontynuowany, jednak "format miński powinien być zreformowany".

Druga tura wyborów prezydenta Ukrainy

21 kwietnia w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie Zełenski zmierzy się z urzędującym prezydentem Petrem Poroszenką