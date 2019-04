Kim pomachał Putinowi i odjechał. Zakończył się szczyt we Władywostoku





W czwartek zakończyło się spotkanie przywódców Rosji i Korei Północnej, Władimira Putina i Kim Dzong Una we Władywostoku. Rosyjski prezydent powiedział, że jest zadowolony z wyników rozmów. Nie przewidziano dokumentu końcowego po szczycie.

Rozmowy rozpoczęły się po godz. 14. czasu lokalnego (po 6. rano w Polsce), a zakończyło około 19. w Rosji (11. w Polsce). Na początku przywódcy rozmawiali sam na sam. Po tej części szczytu przywódcy kontynuowali rozmowy razem z delegacjami, w skład których wchodzili m.in. ministrowie spraw zagranicznych. Na zakończenie delegacje spotkały się na uroczystej kolacji.

Rosyjska telewizja państwowa Rossija24 pokazała kadry, na których Kim Dzong Un, odprowadzany przez Putina, wsiada do samochodu i odjeżdża z miejsca rozmów. Na pożegnanie Kim Dzong Un przez uchylone okno samochodu pomachał mu ręką. Putin w odpowiedzi zrobił to samo.

Kim: bardzo rzeczowa wymiana opinii

Komentując w czwartek spotkanie, rosyjski prezydent powiedział, że jest zadowolony z jego wyników. Ocenił, że Korea Północna potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa. Jak dodał, takie gwarancje powinny mieć charakter międzynarodowy.

Wcześniej, po pierwszej części rozmów, Putin powiedział, że "mogliśmy porozmawiać o historii naszych stosunków między państwami i o dniu dzisiejszym, o perspektywach rozwoju więzi dwustronnych. Rozmawialiśmy też o sytuacji na Półwyspie Koreańskim, wymieniliśmy opinie o tym, jak i co należy zrobić, aby perspektywy poprawy sytuacji były dobre".

Kim dotarł do Władywostoku. Na granicy witali go chlebem i solą Kim Dzong Un... czytaj dalej » Kim Dzong Un nazwał natomiast rozmowy z Putinem "bardzo rzeczową wymianą opinii" i dodał, że dotyczyły one kwestii interesujących obie strony. - Mam nadzieję, że nasze dalsze rozmowy będą przebiegać w tym nurcie, w pożytecznym i konstruktywnym duchu - dodał.

Putin: wizyta pomoże lepiej zrozumieć, w jaki sposób uregulować sytuację na Półwyspie Koreańskim

Na początku spotkania prezydent Putin powiedział, że Moskwa przyjmuje z zadowoleniem zabiegi Pjongjangu o normalizację stosunków z USA, jak również z Koreą Południową. Zauważył także, że "bardzo wiele można zrobić" dla rozwoju więzów gospodarczo-handlowych pomiędzy Rosją i Koreą Północną.

- Jestem przekonany, że pańska wizyta dzisiaj w Rosji (...) pomoże w lepszym zrozumieniu, jakimi sposobami możemy uregulować sytuację na Półwyspie Koreańskim, co możemy razem zrobić i co Rosja może zrobić, by wesprzeć odbywające się teraz procesy - powiedział gospodarz Kremla.

Kim Dzong Un przed rozpoczęciem rozmów podkreślił, że te posłużą wymianie poglądów na temat sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Wyraził też nadzieję, że rozmowy przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju "tradycyjnie przyjaznych stosunków Korei Północnej i Rosji".

Pierwsze spotkanie Kim-Putin

Kim spotka się z Putinem. "Mam nadzieję, że ta wizyta będzie udana" Kim Dzong Un... czytaj dalej » Spotkanie przywódców odbyło się na Wyspie Rosyjskiej (Ostrow Russkij) na terenie campusu Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego. Nie przewidziano podpisania żadnych dokumentów ani wydania komunikatu końcowego po zakończeniu rozmów z udziałem Putina i Kim Dzong Una.

Południowokoreańska agencja Yonhap przewidywała, że przywódca Korei Północnej będzie się starał o poparcie Rosji w staraniach o zniesienie nałożonych na KRLD międzynarodowych sankcji.

Czwartkowe rozmowy były pierwszym osobistym spotkaniem Putina z Kim Dzong Unem. Agencje prasowe zwracały uwagę na fakt, że szczyt odbywał się w zaledwie dwa miesiące po nieudanych rozmowach na linii USA-KRLD z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i Kima. Administracja USA zabiega o porozumienie z Pjongjangiem, mające położyć kres napięciom na Półwyspie Koreańskim wywołanym północnokoreańskim programem atomowym.

Równocześnie w Seulu Rosja prowadzi z Koreą Południową konsultacje wysokiego szczebla na temat bezpieczeństwa. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Państwowego Korei Południowej Czung Uj Jong spotyka się z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem Patruszewem. Według planu wizyty Patruszew zostanie również przyjęty przez prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina.

Gorące przywitanie Kima

Kim Dzong Un do Władywostoku przybył w środę. Na dworcu, po przekroczeniu przez północnokoreańskiego przywódcę granicy, odbyło się uroczyste powitanie, transmitowane przez stacje telewizyjne w obu krajach. Kim został przywitany przez delegację gospodarzy chlebem i solą.

Media w Pjongjangu zwracały uwagę na wyjątkowo ciepłe przyjęcie, jakie Kim Dzon Unowi zgotowano w Rosji.

