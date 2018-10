Putin wróci z Indii z ogromnym kontraktem

Podczas piątkowej wizyty w Indiach prezydenta Rosji Władimira Putina podpisano kontrakt o sprzedaży Delhi systemów przeciwlotniczych S-400 Triumf - powiadomił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej Rosja podawała, że wartość kontraktu przekracza 5 mld USD.

W sprawie dostaw S-400 Rosja i Indie porozumiały się w październiku 2016 roku podczas spotkania Putina i premiera Narendry Modiego w indyjskim Goa. Prasa w Indiach podała w ostatnich dniach, że Delhi zamierza kupić pięć pułków (dziesięć dywizjonów) systemu S-400. Jak relacjonował dziennik "Economic Times", Indie zapłacą zaliczkę w wysokości 15 proc. wartości kontraktu, a uregulowanie reszty należności powiązane będzie z terminami dostaw.

"Kommiersant": Rosja boi się reakcji USA, supermyśliwce czekają na wysyłkę Z powodu groźby... czytaj dalej » "Economic Times" podał też, że pierwszy zestaw S-400 ma trafić na miejsce służby w ciągu dwóch lat od zawarcia kontraktu.

Obawy osłabły

W sierpniu dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej (FSWTS) Dmitrij Szugajew poinformował, że Rosja obniżyła dla Indii cenę na S-400. Zapewnił, że warunki nie są niekorzystne dla strony rosyjskiej. Kwotę ponad 5 mld dol. podał w ostatnich dniach doradca Putina Jurij Uszakow.

Pod koniec sierpnia Waszyngton poinformował, że USA mogą objąć Indie sankcjami, jeśli dojdzie do sfinalizowania umowy na sprzedaż systemu S-400. Groźby te osłabły jednak na początku września, gdy Indie i USA zawarły porozumienie w sprawie bezpiecznej łączności wojskowej. Agencje informacyjne przypominały wówczas, że w ramach sankcji nałożonych przez USA na Rosję amerykańskimi restrykcjami zagrożony jest też każdy kraj współpracujący z rosyjskim sektorem obronnym i wywiadem. Waszyngton może jednak zrezygnować z sankcji, jeśli dany kraj jest zainteresowany także współpracą wojskową z USA.

Moskiewski dziennik "Kommiersant" podał w piątek, że groźba sankcji spowodowała opóźnienie w dostarczeniu Indonezji rosyjskich myśliwców Su-35. Agencja TASS podała jednak następnie, że rosyjsko-indonezyjski kontrakt przewiduje rozpoczęcie dostaw nie wcześniej niż w 2019 roku.

S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji. Według rosyjskich informacji jest on zdolny do zwalczania wszystkich rodzajów ataku powietrznego z wyjątkiem międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jednocześnie może zwalczać do 10 celów i naprowadzać do 20 rakiet.