Rosja odpowiada USA: gotowa do rozmowy o swych nowych broniach

Video: MO Rosji

Nowa rosyjska rakieta Sarmat

23.07 | Nagranie z udziałem przechodzącej wstępne testy ciężkiej rakiety międzykontynentalnej Sarmat. Dotychczas ujawniono jedynie krótkie wideo pokazujące próby startu. Teraz pokazano też transport rakiety, ładowanie jej do silosu, ją samą w silosie oraz jej elementy w fabryce. Na wideo widać dwie różne rakiety. Jedna jest w specyficznym czarno-białym malowaniu ułatwiającym pomiary podczas testów - tą pokazano już wcześniej. Druga jest jego pozbawiona i to ją widać na nowym fragmencie nagrania ukazującym transport i ładowanie do silosu na kosmodromie Plesieck.

