Zawieszone loty to "za mało". Duma chce sankcji wobec Gruzji

Foto: Marcin Konsek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Zamieszki w Tbilisi. W parlamencie Gruzji wystąpił...

Co najmniej 200 osób rannych, a ponad 300 osób zatrzymanych. To bardzo niespokojny czas w Tbilisi. W nocy z czwartku na piątek miały miejsce zamieszki - wybuchły po tym, jak w gruzińskim parlamencie przemówienie wygłosił deputowany rosyjskiej Dumy. W dodatku wygłosił je z miejsca przewodniczącego. Dla obywateli Gruzji Moskwa to egzystencjalny wróg i już sama zgoda na wjazd takiego polityka do kraju to absolutny skandal. Deputowany Dumy Siergiej Gawriłow przybył do Gruzji z okazji corocznego międzynarodowego spotkania parlamentarzystów z państw prawosławnych. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

