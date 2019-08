"Czynnik ludzki". Ministerstwo o przyczynach pożaru składu amunicji

Wstępną przyczyną pożaru w składzie amunicji w Kraju Krasnojarskim był czynnik ludzki - poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo obrony. Przekazało ponadto, że pożar został "całkowicie ugaszony". Z zagrożonych miejscowości wyjechało ponad 16 tysięcy osób.

Pożar w składzie amunicji znajdującym się na terenie jednostki wojskowej w pobliżu wsi Kamienka i 100-tysięcznego Aczyńska w Kraju Krasnojarskim wybuchł w poniedziałek.

W arsenale przechowywano ponad 40 tysięcy pocisków kalibru 125 i 152 mm. Z powodu serii eksplozji, do jakich doszło wskutek pożaru, władze zarządziły ewakuację mieszkańców z 20-kilometrowej zagrożonej upadkami pocisków strefy. Jak podało we wtorek radio Echo Moskwy, strefę opuściło ponad 16 tysięcy osób. Władze ewakuowały około 10 tysięcy osób, ponad sześć tysięcy ludzi wyjechało na własną rękę.

Noc w samochodach, na parkingach

Na wyjazdach z Aczyńska utworzyły się wielokilometrowe korki - relacjonował portal gazeta.ru. Jak podawały media, niektórzy mieszkańcy zagrożonej wybuchami strefy zaczęli opuszczać miasto przed oficjalnym ogłoszeniem ewakuacji. Wiele osób spędziło noc na zakorkowanej autostradzie Bajkał, tysiące spędziło noc w samochodach na parkingach przy stacjach benzynowych i przydrożnych kawiarniach - napisał rosyjski portal.

W najbliższych godzinach władze Kraju Krasnojarskiego zdecydują, kiedy ewakuowani będą mogli wrócić do swoich domów - poinformowała agencja TASS.

Władze Aczyńska zaapelowały do mieszkańców, by zachowywali spokój i nie wracali do domów, zanim teren zagrożony nie zostanie sprawdzony przez saperów.

"Czynnik ludzki"

Wiceminister obrony Rosji Dmitrij Bułgakow, który przyjechał na miejsce, oświadczył we wtorek, że wstępną przyczyną pożaru był "czynnik ludzki". Dodał, że "bardziej precyzyjne odpowiedzi dadzą organy dochodzeniowe i prokuratura" i zapewnił, że pożar został "całkowicie ugaszony".

Zagrożenie wybuchów w składzie minęło, jednak - jak ostrzegł Bułgakow - mogą eksplodować pojedyncze jednostki amunicji.

Źródło: 24.mchs.gov.ru Mieszkańcy z zagrożonej strefy dotarli specjalnym pociągiem do Krasnojarska



Ministerstwo Obrony poinformowało, że "skład amunicji w Kraju Krasnojarskim jest jednym z najstarszych w systemie logistycznym sił zbrojnych". Resort planował jego likwidację do 2022 roku. Rosyjskie media, powołując się na własne źródła piszą, że w ostatnim czasie trwały intensywne prace związane z wywiezieniem pocisków.

W wyniku eksplozji zostało rannych co najmniej dwanaście osób, w tym czterech wojskowych. Jedna osoba została uznana za zaginioną - przekazał gubernator Kraju Krasnojarskiego Aleksandr Uss.

Źródło: Google Maps Jednostka, w której doszło do pożaru w składzie amunicji, znajduje się w pobliżu 100-tysięcznego miasta Aczyńsk