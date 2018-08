Czołg spadł z lawety. Niefortunny finał parady

Video: Reuters

Zabytkowy T-34 spadł z lawety. Niefortunny koniec parady...

24.08 | Po uroczystej paradzie wojskowej w Kursku w Rosji z okazji 75. rocznicy bitwy na Łuku Kurskim doszło do niefortunnego incydentu - jeden z czołgów spadł z przyczepy transportowej. Podczas próby wjazdu na przyczepę czołgista zbyt mocno skręcił w prawo i maszyna przewróciła się na bok. Na szczęście nikomu z żołnierzy i oglądających paradę ludzi nic się nie stało. Był to radziecki czołg T-34, używany przez Armię Czerwoną. Stał się symbolem sowieckiego zwycięstwa w II wojnie światowej. W bitwie pod Kurskiem w 1943 roku siły radzieckie starły się z wojskami niemieckimi. Podczas tych walk doszło do największej bitwy pancernej w historii ludzkości - Bitwy pod Prochorowką.

